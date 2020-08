എന്തിനും ഏതിനും പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ആളാണ് താനെന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ലെന്ന് നടൻ ഫഹദ് ഫാസിൽ. പുതിയ ചിത്രം സീ യൂ സൂൺ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിനു മുന്നോടിയായി മാതൃഭൂമി ന്യൂസിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിനിടെയാണ് ഫഹദ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. തുറന്നു പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ സിനിമകളിലൂടെ പറയാമെന്നല്ലാതെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ചെന്നു നിന്ന് അഭിപ്രായപ്രകടനം നടത്താൻ തനിക്ക് അറിയില്ലെന്നും ഫഹദ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സംസാരിച്ചുതുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ പലതും കൈയിൽനിന്നും പോകുന്ന അവസ്ഥ വരാറുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് സംസാരിക്കുക, അതു കഴിഞ്ഞാൽ മിണ്ടാതിരിക്കുക എന്നത് പിന്തുടർന്നു പോരുന്നുവെന്നും നടൻ പറയുന്നു.

തന്റെ സിനിമകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ തനിക്ക് എന്തു പുതിയ പരീക്ഷണവും ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും തരുന്നുണ്ടെന്നും ഫഹദ് പറയുന്നു. 'പേടി തോന്നേണ്ട കാര്യമില്ല. ട്രാൻസ് പോലൊരു സിനിമ കേരളത്തിനു പുറത്ത് എവിടെ ഇറങ്ങിയിരുന്നെങ്കിലും അത് വലിയ വിഷയമായേനെ. ആ സിനിമയെ വിനോദമായി മാത്രം കണ്ട പ്രേക്ഷകരാണ് ഇവിടുള്ളത്. അക്കാര്യത്തിൽ ഭാഗ്യവാനാണ് ഞാൻ. പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഹിന്ദിയിലും മറ്റും അഭിനയിക്കാത്തതെന്തെന്ന്? എനിക്കവിടെയൊന്നും പോയാൽ നിലനിൽക്കാനാവില്ലെന്നു ചോദിക്കുന്നവർക്കറിയില്ല.' ഫഹദ് പറയുന്നു.

