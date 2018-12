ടൊവിനോ നായകനാകുന്ന 'എന്റെ ഉമ്മാന്റെ പേര്' എന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലര്‍ പുറത്ത്. ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്റെ ഔദ്യോഗിക ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെയാണ് പുറത്തു വിട്ടത്. തന്റെ സഹോദര സ്ഥാനത്തുള്ള ടൊവിനോവിന്റെ സ്‌പെഷ്യലാകാന്‍ പോകുന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിന് എല്ലാ വിധ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നുണ്ട്, താരം. ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റിലും ട്രെയിലറും മനസില്‍ സ്‌നേഹം ജനിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നും ദുല്‍ഖര്‍ പറയുന്നു.

ഉര്‍വ്വശിയും ടോവിനോ തോമസും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തുന്ന 'എന്റെ ഉമ്മാന്റെ പേരി'ല്‍ ഹമീദ് എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് ടൊവിനോ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഹമീദിന്റെ ഉമ്മ ആയിഷ ആയിട്ടാണ്‌ ഉര്‍വശി ചിത്രത്തില്‍ എത്തുന്നത്. ഉര്‍വ്വശി തന്നെയാണ് 'എന്റെ ഉമ്മാന്റെ പേരി'ലെ പ്രധാന നായിക. 'അരവിന്ദന്റെ അതിഥികള്‍' എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം ഉര്‍വ്വശി അഭിനയിക്കുന്ന ചിത്രമാണിത്‌.

പുതുമുഖമായ ജോസ് സെബാസ്റ്റിയനാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. മാമുക്കോയ, ഹരീഷ് കണാരന്‍, ദിലീഷ് പോത്തന്‍, സായ്പ്രിയ, സിദ്ദിഖ് തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തില്‍ വേഷമിടുന്നുണ്ട്. ആന്റോ ജോസഫ്, സി.ആര്‍ സലീം എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്ന് നിര്‍മിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഛായാഗ്രഹണം വിദേശിയായ ജോര്‍ഡി പ്ലാനല്‍ ക്ലോസ. സംഗീതം ഗോപി സുന്ദര്‍. ക്രിസ്തുമസ് റിലീസായി ചിത്രം തീയ്യേറ്ററുകളിലെത്തും.

