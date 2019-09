ജോധ്പുര്‍ (രാജസ്ഥാന്‍): കൃഷ്ണമൃഗത്തെ വേട്ടയാടിയ കേസില്‍ നേരിട്ട് ഹാജരാകാന്‍ ബോളിവുഡ് താരം സല്‍മാന്‍ ഖാന് കോടതിയുടെ അന്ത്യശാസനം. നേരിട്ട് ഹാജരായില്ലെങ്കില്‍ ജാമ്യം റദ്ദാക്കുമെന്നും ജോധ്പുര്‍ ജില്ലാ സെഷന്‍സ് കോടതി ജഡ്ജി ചന്ദ്രകുമാര്‍ സോഗാര താക്കീത് ചെയ്തു.

ഏതാണ്ട് രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് മുന്‍പ് രാജസ്ഥാനിലെ കങ്കണി ഗ്രാമത്തില്‍ വച്ച് കൃഷ്ണമൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടിയ കേസിലാണ് ഇപ്പോള്‍ നാടകീയമായ വഴിത്തിരിവുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. കേസിന്റെ വിചാരണ ആരംഭിച്ചിട്ട് വര്‍ഷങ്ങളായെങ്കിലും പ്രതിയായ സല്‍മാന്‍ ഇതുവരെ കോടതിക്ക് മുന്‍പകെ നേരിട്ട് ഹാജരായിരുന്നില്ല. ഷൂട്ടിങ് തിരക്ക് കാരണം കോടതിയില്‍ നേരിട്ട് ഹാജരാകുന്നതില്‍ നിന്ന് തന്നെ ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് സല്‍മാന്‍ ഹര്‍ജിയില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഈ ഹര്‍ജി തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് വെള്ളിയാഴ്ച കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കുമ്പോള്‍ സല്‍മാനോട് നേരിട്ട് ഹാജരാകാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഹാജരായില്ലെങ്കില്‍ റദ്ദാക്കേണ്ടിവരുമെന്നും കോടതി മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി.

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഏപ്രിലില്‍ കോടതി വിധിച്ച അഞ്ചു വര്‍ഷത്തെ തടവിനെതിരേ സല്‍മാന്‍ നല്‍കിയ അപ്പീലിന്റെ വിചാരണത്തിലാണ് ജില്ലാ ജഡ്ജി താക്കീത് ചെയ്തത്.

1998ല്‍ ഹം സാത്ത് സാത്ത് ഹൈയുടെ ചിത്രീകരണത്തിന്റെ സമയത്താണ് സല്‍മാനും സൈഫ് അലി ഖാനും സോണാലി ബെന്ദ്രെയും ചേര്‍ന്ന് രണ്ട് കൃഷ്ണമൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടിയത്. അടുത്ത മാസം തന്നെ ബിഷ്‌ണോയ് സമൂഹം സല്‍മാനെതിരേ പോലീസില്‍ പരാതിനല്‍കി. ഇതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഒക്‌ടോബര്‍ 12ന് സല്‍മാനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പിന്നീട് ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയക്കുകയായിരുന്നു.

