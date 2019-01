ബോളിവുഡിലെ ചോക്ലേറ്റ് നായക പരിവേഷമാണ് ഇമ്രാന്‍ ഹഷ്മിക്കുള്ളത്. ചുംബനരംഗങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇമ്രാന്‍ ഹഷ്മി പേരെടുക്കുന്നത്. ഫുട്ട്പാത്ത് എന്ന ചിത്രത്തില്‍ തുടങ്ങി, മര്‍ഡര്‍, സെഹര്‍, ആഷിഖ് ബനായ ആപ്ന, ഗ്യാങ്സ്റ്റര്‍ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധേയനാകുന്നത്. സ്‌ക്രീനിലെ നായികമാരുമായുള്ള കെമിസ്ട്രി തന്നെയാണ് ഇമ്രാനെ പ്രേക്ഷകര്‍ നെഞ്ചേറ്റിയതിന്റെ മുഖ്യകാരണം.

ഇന്ന് ഒരു എട്ടുവയസുകാരന്റെ അച്ഛനായി കുടുംബസ്ഥനായ സിനിമാ താരമായി നില കൊള്ളുന്ന ഇമ്രാന്‍ ഹാഷ്മി തനിക്ക് ചുംബനരംഗങ്ങളില്‍ അഭിനയിച്ച് മതിയായി എന്ന് തുറന്ന് പറയുകയാണ്. ഇന്ത്യ ടുഡേയ്ക്ക് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് താരം മനസ്സ് തുറന്നത്.

പതിനേഴ് വര്‍ഷങ്ങളായി ഞാന്‍ സിനിമയില്‍ അഭിനയിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയിട്ട്. എനിക്ക് ചുംബനരംഗങ്ങളില്‍ അഭിനയിച്ച് മതിയായി. ആര്‍ക്കും എന്റെ വിഷമം മനസ്സിലാക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നില്ല. ഒരു സിനിമയില്‍ തന്നെ 20 ചുംബനരംഗങ്ങള്‍. നിങ്ങള്‍ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ചുംബനനായകന്‍ എന്ന പ്രതിച്ഛായ കൊണ്ട് ഞാന്‍ ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് നിഷേധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ എന്നെക്കൊണ്ട് അത് മാത്രമേ സാധിക്കൂ എന്ന് ആളുകള്‍ കരുതുന്നു. ഇതുവരെ ഇവിടെ ആര്‍ക്കും ഇങ്ങനെയൊരു പ്രതിച്ഛായ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാകില്ല.

'സീരിയല്‍ കിസ്സര്‍' (തുടര്‍ച്ചയായി ചുംബനരംഗങ്ങളില്‍ അഭിനയിക്കുന്നു എന്നതിനാല്‍) എന്നാണ് എന്നെ പലരും വിളിക്കുന്നത്. അതില്‍ നിന്ന് ഓടിപ്പോകാന്‍ സാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അതില്‍ നിന്ന് പുറത്ത് കടക്കുക എന്നത് ഇപ്പോള്‍ അനിവാര്യമാണ്. ഒരൊറ്റ രാത്രികൊണ്ട് എല്ലാം മാറിമറയുമെന്നൊന്നും ഞാന്‍ കരുതുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് 'വൈ ചീറ്റ് ഇന്ത്യ' പോലുള്ള സിനിമ ഞാന്‍ തിരഞ്ഞെടുത്തത്- ഇമ്രാന്‍ ഹഷ്മി പറഞ്ഞു.

സൗമിക് സെന്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'വൈ ചീറ്റ് ഇന്ത്യ' എന്ന ചിത്രം ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ ലോബികളെക്കുറിച്ചുള്ള ചിത്രമാണ്. ശ്രേയ ധന്വന്തരിയാണ് ചിത്രത്തിലെ നായിക. ചീറ്റ് ഇന്ത്യ എന്നായിരുന്നു ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യനാമം. സെന്‍സര്‍ ബോര്‍ഡിന്റെ ഇടപെടലുകളെ തുടര്‍ന്നാണ് വൈ ചീറ്റ് ഇന്ത്യ എന്ന് പേര് മാറ്റിയത്. ജനുവരി 18 ന് ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങും.

