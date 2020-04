തന്റെ വാര്‍ഷിക വരുമാനം കമ്പനിയിലെ ജോലിക്കാര്‍ക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായമായി നല്‍കി ഹിന്ദി സിനമ സീരിയല്‍ നിര്‍മാതാവായ ഏക്താ കപൂര്‍. വാര്‍ഷിക വരുമാന തുകയായ രണ്ടരക്കോടി രൂപയാണ് തന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ബാലാജി ടെലിഫിലിംസിലെ ജോലിക്കാര്‍ക്കായി ഏക്ത നല്‍കിയത്.

"മുന്നിലുള്ള ഏക വഴി ഒന്നിച്ചുനില്‍ക്കുക എന്നതാണ്. കൊറോണ വൈറസിന്റെ പ്രത്യാഘാതം വളരെ വലുതാണ്. രാജ്യത്തെ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സഹജീവികളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ ലഘൂകരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായുണ്ട്.

ബാലാജി ടെലിഫിലിംസില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന വിവിധ ഫ്രീലാന്‍സര്‍മാരുടെയും ദിവസവേതനക്കാരുടെയും കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്റെ ആദ്യത്തേതും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്.നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില്‍ ചിത്രീകരണം ഇല്ലാത്തതും ഇനി വരാന്‍ പോകുന്ന അനിശ്ചിതത്വവും കാരണം അവര്‍ വളരെയധികം നഷ്ടം നേരിടേണ്ടിവരും.

ബാലാജി ടെലിഫിലിംസിലെ എന്റെ ഒരു വര്‍ഷത്തെ ശമ്പളമായ 2.5 കോടി രൂപയാണ് ഞാന്‍ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്, അതിനാല്‍ ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തില്‍ എന്റെ സഹപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് ഒരു തിരിച്ചടിയും നേരിടേണ്ടി വരില്ല...ഏക്ത കുറിച്ചു.

