കോവിഡ് കാലത്ത് ജോലിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന ബോളിവുഡ് പാപ്പരാസി ഫോട്ടോ​ഗ്രാഫർമാർക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകി സംവിധായകയും നിർമാതാവുമായ ഏക്ത കപൂർ. ഇവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഏക്ത തുക നേരിട്ടു കൈമാറുകയായിരുന്നു.

"പ്രതിസന്ധിയെ മുന്നില്‍ കണ്ട സമയത്താണ് ഏക്തയുടെ സഹായം എത്തുന്നത്. ജോലിയും നഷ്ടമായ ഈ സമയത്താണ് ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഏക്തയുടെ സഹായം ലഭിച്ചത്. .എല്ലാവരുടെയും അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് നേരിട്ട് പണം എത്തിച്ചു. നന്ദി.." ഏക്തയുടെ സഹായത്തെക്കുറിച്ച് വൈറൽ ഭയാനി എന്ന വ്യക്തി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ കുറിച്ചു.

‘നമ്മളെല്ലാം ഈ പ്രതിസന്ധിയില്‍ നിന്നു കരകയറും. നിങ്ങളെല്ലാം വീണ്ടും ജോലിയുമായി സജീവമാകുന്നത് കാണാന്‍ കാത്തിരിക്കുന്നു.'ഇതിന് മറുപടിയായി ഏക്ത കുറിച്ചു.

യോഗേന്‍ ഷാ എന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫറും തന്റെ സഹപ്രവര്‍ത്തകരെ സഹായിച്ച ഏക്തയ്ക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് സന്ദേശമയച്ചു. "ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടില്‍ പണം നിക്ഷേപിച്ച ഏക്തയ്ക്ക് നന്ദി. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രൊഡ്യൂസര്‍മാരില്‍ ഒരാള്‍ മാത്രമല്ല, മികച്ചൊരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് ഏക്ത." യോഗേഷ് കുറിച്ചു.



നേരത്തെ തന്റെ വാര്‍ഷിക വരുമാനം കമ്പനിയിലെ ജോലിക്കാര്‍ക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായമായി ഏക്ത നല്‍കിയിരുന്നു. വാര്‍ഷിക വരുമാന തുകയായ രണ്ടരക്കോടി രൂപയാണ് തന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ബാലാജി ടെലിഫിലിംസിലെ ജോലിക്കാര്‍ക്കായി ഏക്ത നല്‍കിയത്.

"മുന്നിലുള്ള ഏക വഴി ഒന്നിച്ചുനില്‍ക്കുക എന്നതാണ്. കൊറോണ വൈറസിന്റെ പ്രത്യാഘാതം വളരെ വലുതാണ്. രാജ്യത്തെ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സഹജീവികളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ ലഘൂകരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായുണ്ട്.

ബാലാജി ടെലിഫിലിംസില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന വിവിധ ഫ്രീലാന്‍സര്‍മാരുടെയും ദിവസവേതനക്കാരുടെയും കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്റെ ആദ്യത്തേതും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്.നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില്‍ ചിത്രീകരണം ഇല്ലാത്തതും ഇനി വരാന്‍ പോകുന്ന അനിശ്ചിതത്വവും കാരണം അവര്‍ വളരെയധികം നഷ്ടം നേരിടേണ്ടിവരും.

ബാലാജി ടെലിഫിലിംസിലെ എന്റെ ഒരു വര്‍ഷത്തെ ശമ്പളമായ 2.5 കോടി രൂപയാണ് ഞാന്‍ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്, അതിനാല്‍ ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തില്‍ എന്റെ സഹപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് ഒരു തിരിച്ചടിയും നേരിടേണ്ടി വരില്ല...ഏക്ത കുറിച്ചു.

