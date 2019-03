മനുഷ്യജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഗൗരവമേറിയ മുഹൂര്‍ത്തമാണ് മരണം. എന്നാല്‍, ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേര്‍ക്കും സങ്കടകരമായ ആ അവസ്ഥയിലും ഒരു നര്‍മം ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടോ? ഉണ്ടെന്നാണ് ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരി ഈ മ യൗവിലൂടെ പറഞ്ഞത്. വിഫലമായ ഒരു യാത്രയ്ക്കും അതിന്റേതായ ഗൗരവവും പൂര്‍ണതയുമുണ്ടെന്നാണ് മരണത്തിന്റെ വിവിധ ഭാവങ്ങളിലൂടെ ആവിഷ്‌കരിക്കുന്ന സിനിമ പറഞ്ഞത്.

ഇപ്പോള്‍ ആ ചിത്രം ദേശങ്ങള്‍ താണ്ടി പോവുകയാണ്. ടാന്‍സാനിയയില്‍ നടന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രോത്സവത്തില്‍ മൂന്ന് പുരസ്‌കാരങ്ങളാണ് ഈ മ യൗ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. മികച്ച സംവിധായകനായി ലിജോ ജോസ് പല്ലിശ്ശേരിയും നടനായി ചെമ്പന്‍ വിനോദും തിരക്കഥാകൃത്തായി പി എഫ് മാത്യൂസും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. പദ്മാവതിലെ അഭിനയത്തിന് രണ്‍വീര്‍ സിങും ചെമ്പന്‍ വിനോദിനൊപ്പം മികച്ച നടനുള്ള അവാര്‍ഡ് പങ്കിട്ടു. പിഹു ആണ് മികച്ച ചിത്രം.

അഫ്ഗാനിസ്താന്‍, ചൈന, എസ്റ്റോണിയ, ജര്‍മനി, ഇന്റോനേഷ്യ, കെനിയ, ഇന്ത്യ, ഇറ്റലി, ഇറാന്‍, നൈജീരിയ, ഫിലിപ്പൈന്‍സ്, തായ്‌ലാന്റ്, തുര്‍ക്കി, സൗത്ത് കൗറിയ, സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക, സ്‌പെയ്ന്‍, ഉഗാണ്ട, സാമ്പിയ ഇങ്ങനെ പത്തൊന്‍പതു രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള സിനിമകളാണ് മത്സരത്തിനെത്തിയത്.

