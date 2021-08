ഇ ബുള്‍ജെറ്റ് സഹോദരന്‍മാരുടെ അറസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ വിളിച്ച ഒരാളോട് സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞ മറുപടി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലാകുന്നു. പെരുമ്പാവൂരില്‍ നിന്നുള്ള കുറച്ചു പേരാണ് പ്രശ്നത്തില്‍ ഇടപെടണമെന്ന പേരില്‍ സുരേഷ്‌ഗോപിയെ വിളിച്ചത്. എന്താണ് വിഷയമെന്ന് സുരേഷ് ഗോപിയ്ക്ക് തുടക്കത്തില്‍ മനസ്സിലായില്ല. ഇ ബുള്‍ജെറ്റോ? എന്ന് സുരേഷ് ഗോപി ചോദിച്ചു.

വണ്ടി മോഡിഫൈ ചെയ്ത ഇബുള്‍ജെറ്റ് സഹോദരന്മാരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ്‌ ചെയ്തെന്നും, വിഷയത്തില്‍ ഇടപെടണമെന്നും പറയുന്ന ആരാധകനോട് 'പ്രശ്നം നടക്കുന്നത് കേരളത്തിലല്ലേ, നിങ്ങള്‍ നേരെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ വിളിക്കു' എന്നാണ് സുരേഷ് ഗോപി നല്‍കിയ മറുപടി. മോട്ടോര്‍ വെഹിക്കിള്‍ ഡിപ്പാര്‍ട്മെന്റ് എല്ലാം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും ഗതാഗത മന്ത്രിയുടെയും അധികാര പരിധിയില്‍ വരുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നു.

എന്നാല്‍ മറുപടിയില്‍ തൃപ്തിയില്ലാത്ത ആരാധകന്‍, സാറിന് ഒന്നും ചെയ്യാന്‍ പറ്റില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഇതില്‍ ഇടപെടാന്‍ പറ്റില്ല 'ഞാന്‍ ചാണകമല്ലേ' എന്നാണ് സുരേഷ് ഗോപി പറയുന്നത്. 'ചാണകം എന്നു കേട്ടാലേ അലര്‍ജി അല്ലേ' എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു. ഇത് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലാവുകയാണ്.

ഇബുള്‍ജെറ്റ് സഹോദരന്മാരുടെ അറസ്റ്റ് വലിയ ചര്‍ച്ചയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും മറ്റും ഇവരെ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും നിരവധി പ്രതികരണങ്ങള്‍ ആണ് വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

വാഹനത്തിന് നിയമങ്ങള്‍ ലംഘിച്ച് രൂപമാറ്റം വരുത്തിയതും നികുതി ഇനത്തില്‍ അടക്കേണ്ട തുകയില്‍ വീഴച വരുത്തിയതും കാണിച്ചാണ് മോട്ടോര്‍ വാഹന വകുപ്പ് ഈ വാഹനം പിടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവരുടെ വാഹനം പിടിച്ചെടുത്തതാണ് പ്രശ്‌നങ്ങളുടെ തുടക്കം. വാഹനത്തില്‍ വരുത്തിയിട്ടുള്ള രൂപമാറ്റത്തിന്റെ ചാര്‍ജായി 6400 രൂപയും നിയമവിരുദ്ധമായി വരുത്തിയിട്ടുള്ള രൂപമാറ്റത്തിന് ചുമത്തിയിട്ടുള്ള പിഴയായി ഏകദേശം 42,000 രൂപയോളം പിഴയും ഈടാക്കുമെന്നാണ് കണ്ണൂര്‍ ആര്‍.ടി.ഒഫീസില്‍ നിന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍, ഇന്ന് ആര്‍.ടി.ഓഫീസിലെത്തിയ ഇ-ബുള്‍ജെറ്റ് നടത്തിപ്പുകാരായ യുവാക്കള്‍ അനധികൃതമായി ആള്‍കൂട്ടമുണ്ടാക്കിയത് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി. ഓഫീസിലെത്തിയ യുവാക്കള്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈകാരികമായി ലൈവ് വീഡിയോ ചെയ്യുകയും മറ്റും ചെയ്തതിലൂടെ സംഭവം പോലീസില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാന്‍ മോട്ടോര്‍ വാഹന വകുപ്പ് നിര്‍ബന്ധിതരായി. തുടര്‍ന്നാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

നിരത്തുകളിലെ മറ്റ് വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് പോലും ഭീഷണിയാകുന്ന തരത്തിലുള്ള ലൈറ്റുകളും ഹോണുകളുമാണ് ഈ വാഹനത്തില്‍ നല്‍കിയിട്ടുള്ളതെന്നാണ് എം.വി.ഡി പറയുന്നത്. എന്നാല്‍, രാജ്യത്തുടനീളം യാത്ര ചെയ്യുന്ന വാഹനമാണിതെന്നും അവിടെയെല്ലാം വാഹനമോടിക്കുന്നതിനുള്ള ലൈറ്റുകളാണ് ഈ വാഹനത്തില്‍ ഉള്ളതെന്നും ഇ-ബുള്‍ജെറ്റ് അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്.

വാഹനം മോട്ടോര്‍ വാഹന വകുപ്പ് പിടിച്ചെടുത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദീകരണങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നതിനായി ഇ-ബുള്‍ജെറ്റ് യുട്യൂബിലിട്ട വീഡിയോയിക്ക് പുറമെ, ഇന്ന് കണ്ണൂര്‍ എം.വി.ഡി. ഓഫീസിലെത്തിയ യുവാക്കള്‍ വൈകാരികമായി വീഡിയോയും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതില്‍ പ്രകോപനപമായ കമന്റുകളും മറ്റും ഉള്ളതായും മോട്ടോര്‍ വാഹന വകുപ്പ് ആരോപിക്കുന്നു.

