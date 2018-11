ദുല്‍ഖർ സൽമാനും ഉണ്ണി മുകുന്ദനും തകര്‍ത്തഭിനയിച്ച ചിത്രമായിരുന്നു ലാല്‍ ജോസിന്റെ വിക്രമാദിത്യന്‍. കള്ളന്റെ മകന്‍ എന്ന മേല്‍വിലാസത്തില്‍ നിന്നും പിന്നീട് ഐ എഫ് എസ് ഓഫീസറായി മാറുന്ന കഥ പറഞ്ഞ സിനിമയില്‍ ആദിത്യന്‍ എന്ന കഥാപാത്രമായി ദുല്‍ഖര്‍ സ്‌ക്രീനില്‍ മികച്ച അഭിനയമുഹൂര്‍ത്തങ്ങളാണ് കാഴ്ച്ചവച്ചത്. എന്നാല്‍ ചിത്രത്തിലെ വികാരഭരിതമായ ഒരു രംഗത്തിൽ അഭിനയിക്കാന്‍ തനിക്കു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് ദുല്‍ഖര്‍ തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായി ലാല്‍ ജോസ് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണിപ്പോള്‍. ഒരു ചാനൽ പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് സംവിധായകന്‍ ഇതു വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

വിക്രമാദിത്യന്റെ സ്‌ക്രിപ്റ്റ് ദുല്‍ഖറിനെ മുഴുവന്‍ വായിച്ചു കേള്‍പ്പിച്ചു. കഥ നന്നേ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് ദുല്‍ഖര്‍ പറയുകയുമുണ്ടായി. എന്നാല്‍ ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങുന്നതിനു തൊട്ടു മുമ്പ് ദുല്‍ഖര്‍ വിളിച്ചു പറയുകയാണ്, 'ടെന്‍ഷനാവുന്നു, എനിക്കീ സിനിമ ചെയ്യാന്‍ വയ്യ.' ലാല്‍ ജോസ് ഉടനെ കാര്യം തിരക്കി. കഥയിലോ തിരക്കഥയിലോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്‌നമുള്ളതു കൊണ്ടാണോ എന്നും അന്വേഷിച്ചപ്പോള്‍ അതൊന്നുമല്ലെന്നായിരുന്നു ദുല്‍ഖറിന്റെ മറുപടി. ചിത്രത്തിലെ ഒരു രംഗം എങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന ടെന്‍ഷനാണ് തനിക്കെന്ന് ദുല്‍ഖര്‍ വെളിപ്പെടുത്തി. ഉടനെ അത് ഏതാണെന്ന ആശങ്കയായി സംവിധായകനായ ലാല്‍ ജോസിന്.

മകന് പി എസ് സിയില്‍ നിന്നും വന്ന ഒരു അറിയിപ്പ് കൈപ്പറ്റുകയും എന്നാല്‍ ആ വിവരം മകനോട് മറച്ചുവയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രംഗമുണ്ട്, സിനിമയില്‍. അമ്മയാകുന്നത് ലെനയാണ്. തന്റെ തൊഴിലവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ അമ്മയോടുള്ള മകന്റെ വികാരനിര്‍ഭരമായ ഡയലോഗാണ് ദുല്‍ഖറിനെ ആകെ കുഴപ്പിച്ചത്. എത്ര ചിന്തിച്ചിട്ടും ആ രംഗത്തിൽ എങ്ങനെ അഭിനയിക്കുമെന്ന് യാതൊരു പിടിയുമില്ലെന്നാണ് ദുല്‍ഖര്‍ പറഞ്ഞത്. എന്നാല്‍ നീയൊന്നിങ്ങു വന്നാല്‍ മതി.. നമുക്ക് പിടിച്ചു കിട്ടിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ദുല്‍ഖറിന് ആത്മവിശ്വാസവും കരുത്തും പകര്‍ന്നത് ലാല്‍ ജോസാണ്.

'എന്നെ വിശ്വാസമുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കില്‍ സെറ്റിലേക്ക് വരൂ.. ' എന്നു പറഞ്ഞ് ലാല്‍ ജോസ് ദുല്‍ഖറിന് ശക്തി പകര്‍ന്നു. നിരവധി രംഗങ്ങള്‍ ചിത്രീകരിച്ചതിനു ശേഷമായിരുന്നു ഇപ്പറഞ്ഞ രംഗം ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. ചിത്രീകരണം തുടങ്ങും മുമ്പേ ദുല്‍ഖര്‍ ചോദിച്ചു. എന്താണ് ലാലുവേട്ടന്‍ വിചാരിക്കുന്നത്? താനൊന്നും ആലോചിക്കുന്നില്ലെന്നും സീന്‍ വിവരിച്ചു തരാമെന്നുമായിരുന്നു ലാല്‍ ജോസിന്റെ മറുപടി.

'അമ്മ വലിയൊരു ചതി ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അച്ഛന്‍ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാന്‍ കാരണം അമ്മയാണെന്നു പോലും മനസില്‍ തോന്നിയ മകന്‍. അതു ശരിക്കും മനസിൽ ഉൾക്കൊള്ളാന്‍ ദുല്‍ഖറിനോട് പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം അകത്തുപോയി അച്ഛന്റെ യൂണിഫോം ധരിച്ചു വന്ന് വീണ്ടും അമ്മയ്ക്കു മുന്നിലെത്തി, എന്താണോ മനസില്‍ തോന്നുന്നത്, അതു പറയാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഒറ്റ ടേക്കില്‍ തന്നെ സീന്‍ ഭംഗിയായി എടുത്തു. ദുല്‍ഖര്‍ ശരിക്കും കരഞ്ഞു കൊണ്ടാണ് ആ സീനില്‍ അഭിനയിച്ചത്.'-ലാല്‍ ജോസ് പറയുന്നു.

