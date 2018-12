ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍ യൂത്ത് ഐക്കണ്‍ മാത്രമല്ല, നല്ലൊരു അച്ഛന്‍ കൂടിയാണെന്നുള്ളത് ആരാധകര്‍ക്ക് വ്യക്തമായി അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. കഴിഞ്ഞ മെയ് അഞ്ചിന് തനിക്കൊരു പെണ്‍കുഞ്ഞു ജനിച്ചപ്പോള്‍ 'തനിക്കൊരു രാജകുമാരിയെ ലഭിച്ചു' എന്നാണ് ആ വിവരം സോഷ്യല്‍മീഡിയയിലൂടെ താരം അറിയിച്ചത്.

അതു കൊണ്ടു തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദുൽഖർ വീട്ടിലുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ് വീടിനു മുന്നില്‍ തടിച്ചു കൂടി ആരവമുയര്‍ത്തിയ ആരാധകരോട് ഒച്ച വെക്കല്ലേയെന്ന് ദുല്‍ഖറിന് പറയേണ്ടി വന്നു. ഇക്കാ ഇക്കാ എന്നു തുടരെ വിളിച്ചു ബഹളം വെക്കുന്ന ആരാധകരോട് വീടിനുള്ളില്‍ നിന്ന് 'എന്റെ മോള്‍ ഉറങ്ങുകയാണ് അതിനാല്‍ ഒച്ച വെക്കരുതേ' എന്നു ആംഗ്യഭാഷയില്‍ താരം പറയുന്ന വീഡിയോ ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ തരംഗമാകുന്നുണ്ട്. ദുല്‍ഖറിനോട് ഓക്കേയെന്ന് ആരാധകര്‍ മറുപടി കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആവേശമടങ്ങാതെ വീണ്ടും ആര്‍ത്തു വിളിക്കുന്നതും കാണാം. ഒടുവില്‍ വീടിനു പുറത്തേക്കിറങ്ങി അവരില്‍ ചിലരുടെ കൈയില്‍ നിന്നും ഫോണ്‍ വാങ്ങി സെല്‍ഫിയെടുത്തതിനു ശേഷമാണ് താരം തിരിച്ചു പോയത്. ഉത്സവപ്പറമ്പിനെ വെല്ലുന്ന ആര്‍പ്പുവിളികളാണ് വീഡിയോയിലൂടെ കേള്‍ക്കാവുന്നത്.

കുറച്ചു നാളുകള്‍ക്കു മുമ്പ് മെഗാസ്റ്റാര്‍ മമ്മൂട്ടിയെ വഴിയില്‍ തടഞ്ഞു നിര്‍ത്തി ചില വനിതാ ആരാധകര്‍ സെല്‍ഫി വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടതും അദ്ദേഹം കാര്‍ നിര്‍ത്തി, അവരോടൊപ്പം സെല്‍ഫിയെടുത്തതും വാര്‍ത്തയായിരുന്നു.

