ദേശങ്ങളും രാജ്യങ്ങളും കടന്ന് താരാരാധന വളരുമെന്നതിന് തെളിവായ സംഭവമാണ് ഇപ്പോള്‍ വാര്‍ത്തയാവുന്നത്. മലയാളത്തിന്റെ യൂത്ത് ഐക്കണ്‍ ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്റെ കടുത്ത ആരാധകനായ ബംഗ്ലാദേശ് സ്വദേശി തനിക്ക് ജനിച്ച കുഞ്ഞിനു പേരിട്ടു, ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍.

ദുല്‍ഖറിന്റെ 'ചാര്‍ലി' സിനിമ കണ്ടതോടെ വിഷാദരോഗത്തില്‍ നിന്നും വിമുക്തനായ ആരാധകന്‍ തന്റെ മകന് താരത്തിന്റെ പേരിടുകയായിരുന്നു. സ്വന്തം നാട്ടില്‍ നടന്ന ഒരു സംഭവം വിവരിച്ചു കൊണ്ട് ദുല്‍ഖറിന്റെ മറ്റൊരു ആരാധകന്‍ ട്വിറ്ററിലൂടെ പങ്കു വെച്ചതാണ് ഇക്കാര്യം. ട്വീറ്റ് ശ്രദ്ധയില്‍പെട്ട് സന്തുഷ്ടനായ താരം ബംഗ്ലാദേശിലെ തന്റെ ആരാധകരോട് നന്ദി പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.

ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് താങ്കള്‍ക്ക് ആരാധകര്‍ ഏറെയാണ് ദുല്‍ഖര്‍... ഈയിടെ കടുത്ത വിഷാദരോഗം ബാധിച്ച ഡി ക്യു ആരാധകനായ ഒരാള്‍ 'ചാര്‍ലി' സിനിമ കണ്ട് രോഗവിമുക്തനാവുകയും അയാൾക്ക് കുഞ്ഞ് ജനിച്ചപ്പോള്‍ ദുല്‍ഖര്‍ എന്നു പേരിടുകയുമുണ്ടായി. ദുല്‍ഖറിന്റെ ബംഗ്ലാദേശി ഫാനായ സൈഫുദ്ദീന്‍ ഷക്കില്‍ ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.



കോളേജ് വിദ്യാര്‍ഥിയായിരിക്കെ, ബംഗ്ലാദേശില്‍ നിന്നുമുള്ള സ്‌നേഹിതര്‍ തന്നോടൊപ്പം ക്ലാസിലുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അവരുമായി ഇപ്പോഴും തനിക്ക് അടുപ്പമുണ്ടെന്നുമാണ് താരം ഇതിനു മറുപടിയായി ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. തന്നെ സ്‌നേഹിക്കുന്ന ബംഗ്ലാദേശിലെ ആരാധകര്‍ക്ക് സ്‌നേഹം അറിയിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ട്വീറ്റിലൂടെ താംംരം.

മലയാളത്തിനു പുറമേ തമിഴ്, തെലുങ്ക്,ഹിന്ദി ചിത്രങ്ങളിലൂടെയും ദുല്‍ഖര്‍ ആരാധകരുടെ ഹൃദയം കൈയ്യടക്കുകയാണ്. ആദ്യ ഹിന്ദി ചിത്രം 'കര്‍വാന്' ശേഷം സോനം കപൂറിനൊപ്പം അഭിനയിച്ച 'സോയ ഫാക്ടറാ'ണ് ഇനി പുറത്തിറങ്ങാനുള്ള ചിത്രം. ഏപ്രിലില്‍ ചിത്രം തീയേറ്ററുകളിലെത്തും.

ദുല്‍ഖര്‍ ജെമിനി ഗണേശനായി വേഷമിട്ട മഹാനടിയും താരത്തിന് ഏറെ പ്രശംസ നേടിക്കൊടുത്ത ചിത്രമായിരുന്നു. കീര്‍ത്തി സുരേഷായിരുന്നു ചിത്രത്തില്‍ ദുല്‍ഖറിന്റെ നായിക.

