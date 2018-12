മലയാളത്തില്‍ മാത്രമല്ല ഹിന്ദിയിലും തന്റെ ശ്രദ്ധേയ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ച താരമാണ് ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍. കാര്‍വാന്‍ എന്ന ആദ്യ ചിത്രത്തിനു ശേഷം സോയാ ഫാക്ടറിന്റെ തിരക്കിലാണ് താരമിപ്പോള്‍. ഇപ്പോഴിതാ മുംബൈ പോലീസിനെ തിരുത്തി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് ദുല്‍ഖര്‍.



കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാറിന്റെ ഡ്രൈവിങ് സീറ്റിലിരുന്ന് മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ നോക്കുന്ന ദുല്‍ഖറിന്റെ വീഡിയോ സോനം കപൂര്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇവിടെ നിന്നാണ് സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം. വാഹനത്തിലിരുന്ന് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച ദുൽഖർക്ക് ഉപദേശം നല്‍കി മുംബൈ പോലീസ് രംഗത്ത് വന്നു. മുംബൈ പോലീസിന്റെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ പേജിലൂടെയായിരുന്നു ഇത്. ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഇത്തരം സ്റ്റണ്ടുകൾ മറ്റ് ഡ്രൈവർമാരുടെ ജീവനും അപകടത്തിലാക്കുകയാണെന്നും റീൽ ജീവിതത്തിലും ഇത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ല എന്നുമായിരുന്നു മുംബൈ പോലീസിന്റെ ട്വീറ്റ്.





എന്നാല്‍ മുംബൈ പോലീസിന് തെറ്റുപറ്റിയതാണെന്ന് അറിയിച്ച് ഉടന്‍ തന്നെ ദുല്‍ഖര്‍ രംഗത്ത് വന്നു. ഈ വീഡിയോ ഒരു ഷൂട്ടിങ് വേളയിൽ ഉള്ളതാണെന്നും മുന്നിലുള്ള വാഹനത്തോട് ചേര്‍ത്ത് കെട്ടിയ കാര്‍ താനല്ല ഓടിച്ചെതെന്നും അത് കെട്ടിവലിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും ദുല്‍ഖര്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ പോലും ആ കാർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല ദുൽഖർ കുറിച്ചു. ഒപ്പം ട്വീറ്റില്‍ പൂർണമായ വീഡിയോയും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

സംഭവം അറിഞ്ഞ് സോനം കപൂറും ട്വിറ്ററില്‍ മുംബൈ പോലീസിന്റെ നടപടിയിലെ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചു. തങ്ങളുടെ കാര്യത്തില്‍ കാണിക്കുന്ന താല്‍പര്യം സാധാരണക്കാരോട് കൂടെ കാണിക്കുമല്ലോ എന്നായിരുന്നു സോനത്തിന്റെ ട്വീറ്റ്.

ഇത്തവണ ട്രോള്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞ മുംബൈ പോലീസ് തങ്ങള്‍ക്ക് ആരും സാധാരണക്കാരല്ലെന്ന് തിരിച്ചടിച്ചു. എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെയാണ് കാണുന്നതെന്നും നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷയില്‍ സംതൃപ്തരാണെന്നും പറഞ്ഞ് തല്‍ക്കാലം ട്വീറ്റ് ഏട്ടുമുട്ടല്‍ അവസാനിപ്പിച്ചു. ഇപ്പോള്‍ ആരാധകരാണ് മുംബൈ പോലീസുമായി പകരം ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്.

സോനം കപൂര്‍ നായികയായി എത്തുന്ന ചിത്രത്തില്‍ ക്രിക്കറ്റ് താരത്തിന്റെ വേഷത്തിലാണ് ദുല്‍ഖര്‍ എത്തുന്നത്.

