മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ നടന്‍ ആസിഫ് അലിക്ക് പിറന്നാള്‍ ആശംസകളുമായി ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍. ആസിഫിനൊപ്പമുള്ള ചിത്രം പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടാണ് ഉറ്റചങ്ങാതിക്ക് ദുല്‍ഖര്‍ ജന്മദിനാശംസകള്‍ നേര്‍ന്നത്.

'പ്രിയപ്പെട്ട ആസിഫിന് അടിപൊളി പിറന്നാള്‍ ആശംസിക്കുന്നു. സ്ലീവാച്ചായന്‍ ആയി കാണാന്‍ എന്ത് രസമായിരുന്നു? എപ്പോഴും നിനക്കൊരു നിലപാടുണ്ടായിരുന്നു ആസിഫ്, കൂടാതെ കടന്നു പോയ ഈ വര്‍ഷങ്ങളിലൊക്കെയും എന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തായിരുന്നു. എട്ടു വര്‍ഷങ്ങളായി നമുക്ക് പരസ്പരം അറിയാം. അന്നെനിക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ ഒരുപക്ഷേ ഒരുമിച്ച് നമ്മള്‍ സിനിമയില്‍ തുടക്കം കുറിച്ചേനേ.

നമ്മള്‍ സുഹൃത്തുക്കള്‍ ആകണമെന്നത് നേരത്തെ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടതായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാന്‍ കരുതുന്നത്.. ഇനിയും ഗംഭീര സിനിമകള്‍ സംഭവിക്കട്ടെ... സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കും കുടുംബത്തിനുമൊപ്പം മനോഹരമായ നിമിഷങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകട്ടെ... പിന്നെ, നിനക്കേറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വാഹനങ്ങളില്‍ അടിപൊളി യാത്രകളും നടക്കട്ടെ! ദുല്‍ഖര്‍ കുറിച്ചു.

2009ല്‍ ശ്യാംപ്രസാദ് സംവിധാനം ചെയ്ത ഋതു എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് ആസിഫ് അലി മലയാള സിനിമയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു സിനിമയില്‍ വന്നിട്ടുള്ള എട്ടാമത്തെ വര്‍ഷം ദുല്‍ഖര്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നത്. ശ്രീനാഥ് രാജേന്ദ്രന്റെ സംവിധാനത്തില്‍ 2012ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ 'സെക്കന്‍ഡ് ഷോ' ആണ് ദുല്‍ഖറിന്റെ ആദ്യ ചിത്രം. ഋതുവില്‍ അഭിനയിക്കാന്‍ ദുല്‍ഖറിനെയും ക്ഷണിച്ചിരുന്നെന്ന സൂചന നല്‍കുന്നതാണ് ദുല്‍ഖറിന്റെ വാക്കുകള്‍.

ഏറെ പ്രേക്ഷകപ്രീതി പിടിച്ചു പറ്റിയ കെട്ട്യോളാണെന്‍റെ മാലാഖയാണ് ആസിഫിന്‍റെ പുറത്തിറങ്ങിയ അവസാന ചിത്രം. മാത്തുക്കുട്ടി ഒരുക്കുന്ന കുഞ്ഞെല്‍ദോയിലാണ് ആസിഫ് ഇപ്പോള്‍ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്

അനൂപ് സത്യന്റെ സംവിധാനത്തിലൊരുങ്ങുന്ന വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്, ശ്രീനാഥ് രാജേന്ദ്രൻ ഒരുക്കുന്ന കുറുപ്പ് എന്നിവയാണ് ദുൽഖറിന്റെ പുറത്തിറങ്ങാനിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ.

