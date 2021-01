ആർ. മാധവൻ, ശ്രദ്ധ ശ്രീനാഥ് എന്നിവർ മുഖ്യവേഷത്തിൽ എത്തുന്ന മാരയ്ക്കായി ഹൃദ്യമായ കവിത ആലപിച്ച് ദുൽഖർ സൽമാൻ.

ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയ്ലറിന് വോയ്സ് ഓവർ ആയാണ് ദുൽഖർ കവിത ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദുൽഖറിന് നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് മാധവൻ വീഡിയോ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.

“മനോഹരമായ വോയിസ് ഓവർ സമ്മാനിച്ചതിന് നന്ദി സഹോദരാ, എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ നിനക്ക് ഈ ഉപകാരം തിരിച്ചു നൽകാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. നന്ദി ദുൽഖർ.” വീഡിയോ സന്ദേശത്തിൽ മാധവൻ പറയുന്നു.

ഇതിന് മറുപടിയുമായി ദുൽഖറും രം​ഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

It gives me immense pleasure to have been a small part of #Maara. Loved reciting this beautiful poem. A huge shoutout to Maddy-na, Dhilip Kumar, Shraddha & the whole of team Maara from me and team Charlie. #MaaraWorldPremiereOnAmazonPrime https://t.co/AdEWM7VG3m