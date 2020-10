കൊച്ചി: ലോക്ഡൗണിൽ കുടുങ്ങിയ സിനിമാക്കാഴ്ചകൾ വീണ്ടെടുക്കാൻ കൊച്ചിക്കാർക്ക് പുതിയ ദൃശ്യാനുഭവമൊരുക്കി ‘ഡ്രൈവ് ഇൻ സിനിമ’. നിങ്ങളുടെ കാറിൽത്തന്നെയിരുന്ന്‌ ദൃശ്യത്തിന്റേയും ശബ്ദത്തിന്റേയും മികവോടെ സിനിമ അനുഭവിക്കാം. ലോക്ഡൗൺകാലത്ത് രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും അരങ്ങേറിയ ഡ്രൈവ് ഇൻ സിനിമയുടെ കൊച്ചി റിലീസ് ഞായറാഴ്ച ലെ മെറിഡിയനിൽ നടക്കും.

ഡ്രൈവ് ഇൻ സിനിമ

തുറസ്സായ സ്ഥലത്ത് കാറുകളിൽത്തന്നെയിരുന്ന് വലിയ സ്‌ക്രീനിലൂടെ സിനിമ കാണാവുന്ന സംവിധാനം. കൃത്യമായ അകലം പാലിച്ച് വലിയ സ്‌ക്രീനിന് അഭിമുഖമായി കാറുകൾ പാർക്ക് ചെയ്യും. കാറിന്റെ സ്പീക്കറിലൂടെ സിനിമയുടെ ശബ്ദവുമെത്തും. ഇതിന് കാറിനുള്ളിലെ എഫ്.എം. റേഡിയോ നിശ്ചിത ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ട്യൂൺ ചെയ്താൽ മതി. ബ്ലൂടൂത്ത് വഴിയും ചിലയിടങ്ങളിൽ ശബ്ദസംവിധാനം ഒരുക്കാറുണ്ട്. ഡൽഹി, മുംബൈ, ബെംഗളൂരു തുടങ്ങി ഇന്ത്യയിലെ പല പ്രധാന നഗരങ്ങളിലും നടന്ന ഡ്രൈവ് ഇൻ സിനിമ, സൺസെറ്റ് സിനിമാ ക്ലബ്ബാണ് കൊച്ചിയിലും എത്തിക്കുന്നത്.

‘കുട്ടികൾ കരഞ്ഞോട്ടെ’

അമേരിക്കയിൽ 1932-ൽ ആദ്യ ഡ്രൈവ് ഇൻ സിനിമ പ്രദർശനം. ന്യൂ ജഴ്‌സിയിലെ ആർ.എം. ഹോളിങ്‌സ്‌ ഹെഡ് എന്ന കമ്പനിയാണ് തുടങ്ങിയത്. ഒരു കെമിക്കൽ പ്ലാന്റിനു മുന്നിലെ മരങ്ങളിൽ തുണി വലിച്ചുകെട്ടി ഒരു കൊഡാക്‌ പ്രൊജക്ടർ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു സിനിമാ പ്രദർശനം. ‘കുടുംബസമേതം വരൂ, കുട്ടികളുടെ കരച്ചിൽ ഒരു പ്രശ്നമേയല്ല’ എന്നായിരുന്നു ആദ്യത്തെ പരസ്യവാചകം.

ഈ തിയേറ്റർ മൂന്നു വർഷമേ നിലനിന്നുള്ളു. പിന്നീട് അമേരിക്കയിലും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലും ഇത്തരം തിയേറ്ററുകൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. 1950-കളിലും 60-കളിലും ഡ്രൈവ് ഇൻ സിനിമകൾ വ്യാപകമായി. ഇക്കാലത്ത് അമേരിക്കയിൽ മാത്രം 4000-ത്തോളം ഡ്രൈവ് ഇൻ സിനിമകളുണ്ടായിരുന്നു.

കൊച്ചിയിൽ ഇങ്ങനെ...

കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ കർശനം. കാറിൽ പരമാവധി നാലുപേർ. മാസ്ക് നിർബന്ധം. പ്രവേശന കവാടത്തിൽ താപനില പരിശോധിക്കും. സാനിറ്റൈസർ പുരട്ടും. ശൗചാലയം ഉപയോഗിക്കാനും ഭക്ഷണം വാങ്ങാനുമൊഴികെ മറ്റൊരു സമയത്തും ആർക്കും കാറിനുള്ളിൽനിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ അനുവാദമില്ല. അടുത്തയാഴ്ച മുതൽ ശനിയും ഞായറും പ്രദർശനം.

