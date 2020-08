ന്യൂ ഡൽഹി : ബോളിവുഡ് സംവിധായകൻ നിഷികാന്ത് കമത്(50) അന്തരിച്ചു. കരൾ സംബന്ധമായ രോഗത്തെത്തുടർന്ന് ഹൈദരാബാദിലെ എ ഐ ജി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. നടൻമാരായ റിതേഷ് ദേശ്മുഖ്, അജയ് ദേവഗൺ തുടങ്ങിയവർ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചു.

ജൂലൈ 31നാണ് സംവിധാകയനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിനും ചികിത്സ തേടിയിരുന്നു.

My equation with Nishikant was not just about Drishyam, a film which he directed with Tabu and me. It was an association that I cherished. He was bright; ever-smiling. He has gone too soon.

RIP Nishikant 🙏