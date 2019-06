2002 ലെ ലോർഡ്സിലെ ടീം ഇന്ത്യയുടെ നാറ്റ്​വെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് കിരീടനേട്ടത്തോടൊപ്പം കായികപ്രേമികള്‍ എന്നും ഓര്‍ത്തുവയ്ക്കുന്നതാണ് അന്ന് ജെഴ്‌സി ഊരി സൗരവ് ഗാംഗുലി വിജയം ആഘോഷിച്ച നിമിഷം. ഇംഗ്ലണ്ടിനെ കീഴടക്കിയായിരുന്നു ഇന്ത്യ അന്ന് വിജയം സ്വന്തമാക്കിയത്. അന്നത്തെ ആ രംഗം ഇപ്പോള്‍ വീണ്ടും ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്. ഒരു ബോളിവുഡ് ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്ററായി പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത് സൗരവിന്റെ ഈ ആഹ്ലാദ നിമിഷമാണ്. അഭിനയ് ഡിയോ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ദൂസര എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് ആണ് പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.

"എനിക്കേറെ സ്‌പെഷ്യല്‍ ആയ ഒരു സിനിമ.. ദൂസര...2002-ലെ ഐതിഹാസിക വിജയത്തിന്റെ കഥ ഒരു കുഞ്ഞു പെണ്‍കുട്ടിയുടെ കണ്ണിലൂടെ..." ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പങ്കുവച്ച് സംവിധായകന്‍ അഭിനയ് ഡിയോ കുറിച്ചു.

കഥ, തിരക്കഥ ആഗ്നല്ലോ ഡയസ്, എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്‌സ് മാഷ രോഹന്‍ സജ്ദേ, പ്ലബിത ബൊര്‍ത്താകൂര്‍, അങ്കുര്‍ വികല്‍, കൃഷ്ണ ഗോകാനി സമിധ ഗുരു എന്നിവരാമ് ചിത്രത്തിലെ അഭിനേതാക്കള്‍.



2002 ലെ വിജയം ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയങ്ങളില്‍ ഒന്നായിരുന്നു. 326 എന്ന ലക്ഷ്യമായിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ട് ഇന്ത്യയ്ക്ക് മുന്നില്‍ വച്ചത്. അന്ന് കപ്പിനും ചുണ്ടിനുമിടയിലാണ് വലിയൊരു പരാജയത്തെ ഇന്ത്യ അതിജീവിച്ചത്

ടീം ഇന്ത്യയെ അക്രമണോത്സുകതയോടെ ഗ്രൗണ്ടില്‍ പോരാടാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു അന്നത്തെ ഐതിഹാസിക ആഘോഷത്തോടെ നായകന്‍ ഗാംഗുലി. ഗാംഗുലിയുടെ അന്നത്തെ ആ നീക്കം കരുത്തുറ്റതായിരുന്നു. നമ്മുടെ ചിന്താഗതിയില്‍ വലിയൊരു മാറ്റം വരുത്തിയതുമാണ് അത്. പുരുഷാധിപത്യമുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഒരു പെണ്‍കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ സിനിമയില്‍ പറയുന്നതും ഇത് തന്നെയാണ്. ഈ പോസ്റ്റര്‍ സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് മാത്രമാണ്.. ഇനിയും ഏറെ പറയാനുണ്ടെന്ന് പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് ട്രെയ്‌ലര്‍ കാണുനേപോള്‍ മനസിലാകും. അഭിനയ് ഡിയോ ഒരു മാധ്യമത്തോട് വ്യക്തമാക്കി.

