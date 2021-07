വ്യത്യസ്ത സിനിമകള്‍ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് സമ്മാനിച്ച ഡോണ്‍ പാലത്തറ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം 'സന്തോഷത്തിന്റെ ഒന്നാം രഹസ്യം' ജൂലൈ 9ന് മുതല്‍ യു. എസ്സില്‍ തിയ്യറ്റര്‍ റിലീസിന് ഒരുങ്ങുന്നു. ഷിജോ കെ ജോര്‍ജ്ജ് നിര്‍മ്മിക്കുന്ന ചിത്രത്തില്‍ റിമ കല്ലിങ്കല്‍, ജിതിന്‍ പുത്തന്‍ചേരി, നീരജ രാജേന്ദ്രന്‍ എന്നിവര്‍ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം, ലിവ് ഇന്‍ റിലേഷന്‍ഷിപ്പില്‍ ആയിരിക്കുന്ന മരിയയുടെയും ജിതിന്റെയും കഥ പറയുന്നു. ഇരുവരും നടത്തുന്ന കാര്‍ യാത്രയില്‍ അവരുടെ ബന്ധം നിലനിര്‍ത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളും , തര്‍ക്കങ്ങളും ഒക്കെ ഒറ്റ ടേക്കില്‍ എടുത്ത 85 മിനിറ്റ് ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള ഈ ചിത്രത്തില്‍ കാണാവുന്നതാണ്. ഐ.എഫ്. എഫ് കെ 2021ലും, മോസ്‌കോ ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവല്‍ 2021ലും പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചു നിരൂപക ശ്രദ്ധ ഏറ്റുവാങ്ങി ഈ ചിത്രം. നിരവധി വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് മോസ്‌കോ ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലില്‍ ഒരു മലയാള ചിത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത് എന്നത് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ്.

ഡോണ്‍ പാലത്തറ തന്നെ തിരക്കഥ നിര്‍വ്വഹിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിനു വേണ്ടി ക്യാമറ ചലിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സജി ബാബുവാണ്, ലൊക്കേഷന്‍ സൗണ്ട് നിര്‍വ്വഹണം ആദര്‍ശ് ജോസഫ് പാലമറ്റം. സംഭാഷണം- ഡോണ്‍ പാലത്തറ, സംവിധാനം/നിര്‍മ്മാണ അസിസ്റ്റന്‍സ് - അര്‍ച്ചന പദ്മിനി, അംഷുനാഥ് രാധാകൃഷ്ണന്‍.ബേസില്‍ സി. ജെ സംഗീതം ചെയ്തിരിക്കുന്ന പകലുകള്‍ എന്ന ഗാനം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഷെറിന്‍ കാദറിനും പാടിയിരിക്കുന്നത് സിതാര കൃഷ്ണകുമാറും ആണ്. വസ്ത്രാലങ്കാരം - സ്വപ്ന റോയ്. സൗണ്ട് ഡിസൈന്‍ - അരുണ്‍ വര്‍മ്മ, സൗണ്ട് മിക്‌സിങ് - ഡാന്‍ ജോസ്, സ്‌ക്രിപ്റ്റ് കണ്‍സള്‍ടെന്റ് - ഷെറിന്‍ കാദറിന്‍, അസ്സോസിയേറ്റ് ക്യാമറ - ജെന്‍സണ്‍ ടി. എക്‌സ്, കളറിസ്റ്റ് - ലിജു പ്രഭാകര്‍, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈന്‍സ് - ദിലീപ് ദാസ്.

Content Highlights: Don Palathara movie santhoshathinte onnam rahasyam movie to release in US, Rima Kallingal, Jithin Puthenchery