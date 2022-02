മാര്‍വല്‍ കോമിക്സ് കഥാപാത്രമായ ഡോക്ടര്‍ സ്ട്രേഞ്ചിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വരുന്ന 'ഡോക്ടര്‍ സ്ട്രേഞ്ച് ഇന്‍ ദ മള്‍ട്ടിവേഴ്സ് ഓഫ് മാഡ്നെസി'ന്റെ ട്രെയ്‌ലര്‍ പുറത്തിറങ്ങി. മാര്‍വല്‍ സ്റ്റുഡിയോസ് നിര്‍മ്മിച്ച് വാള്‍ട്ട് ഡിസ്‌നി സ്റ്റുഡിയോസ് മോഷന്‍ പിക്‌ചേഴ്‌സാണ് ചിത്രം വിതരണം ചെയ്യുന്നത്.

സാം റൈമി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ജേഡ് ഹാലി ബാര്‍ട്ട്ലെറ്റും മൈക്കല്‍ വാള്‍ഡ്രോണും ചേര്‍ന്നാണ്. ബെനഡിക്റ്റ് കംബര്‍ബാച്ച് സ്റ്റീഫന്‍ സ്ട്രേഞ്ചായി അഭിനയിക്കുന്നു. എലിസബത്ത് ഓള്‍സെന്‍, സോചിറ്റില്‍ ഗോമസ്, ബെനഡിക്റ്റ് വോംഗ്, റേച്ചല്‍ മക്ആഡംസ്, ചിവെറ്റെല്‍ എജിയോഫോര്‍, എന്നിവരും വേഷമിടുന്നു.

ഡോക്ടര്‍ സ്ട്രേഞ്ചിന്റെ (2016) തുടര്‍ച്ചയും മാര്‍വല്‍ സിനിമാറ്റിക് യൂണിവേഴ്സിന്റെ (എംസിയു) 28-ാമത്തെ ചിത്രവുമാണിത്. മെയ് ആറിന്‌ ചിത്രം പ്രദര്‍ശനത്തിനെത്തും.

