നടന്മാര്‍ തങ്ങളുടെ പ്രായത്തേക്കാള്‍ ഏറെ കുറഞ്ഞ കഥാപാത്രങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നത് നിര്‍ഭാഗ്യകരമെന്ന് നടി ദിയ മിര്‍സ. അന്‍പത് വയസ്സിലേറെ പ്രായമുള്ള നടന്‍ കൗമാരപ്രായമുള്ള നായികയ്‌ക്കൊപ്പം അഭിനയിക്കുന്നത് വിചിത്രമാണെന്നും ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് പുരുഷ മേധാവിത്വം മൂലമാണെന്നും ദിയ പറഞ്ഞു. ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ദിയ പറഞ്ഞത്. നടിമാര്‍ പ്രായമാകുമ്പോള്‍ അവരുടെ സൗന്ദര്യത്തെ ഇന്‍ഡസ്ട്രിക്ക് തിരിച്ചറിയാനാകുന്നില്ലെന്നും ദിയ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

സ്ത്രീകള്‍ യുവതികളായിരിക്കുമ്പോള്‍ മാത്രമേ അവരുടെ സൗന്ദര്യത്തെ ബോളിവുഡിന് ഉള്‍ക്കൊള്ളാന്‍ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ, ഇത്തരം പ്രതിസന്ധികള്‍ മറികടന്നാണ് നീന ഗുപ്തയെ പോലുള്ള നടിമാര്‍ പിടിച്ചുനില്‍ക്കുന്നത്. താനൊരു അഭിനേതാവാണെന്നും, തന്റെ ജോലിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെന്നും, തനിക്ക് വേഷം തരൂ എന്നുമാണ് ഒരിക്കല്‍ നീന ഗുപ്ത പറഞ്ഞത്. അവര്‍ക്ക് കഥാപാത്രങ്ങള്‍ ലഭിച്ചു, എന്നാല്‍ അവരുടെ പ്രായത്തിലുള്ള ഒരുപാട് അഭിനേതാക്കള്‍ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്.

നിര്‍ഭാഗ്യകരമായ ഒരും സംഗതിയെന്താണെന്നാല്‍, മധ്യവയസ്‌കരായ പുരുഷന്മാരെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള സിനിമകള്‍ ധാരാളമുണ്ടാകുന്നു. എന്നാല്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്കായുള്ള കഥാപാത്രങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. സൗന്ദര്യമെന്ന ആശയം എപ്പോഴും യൗവ്വനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ചെറുപ്പക്കാരികള്‍ക്ക് മാത്രം അവസരമുണ്ടാകുന്നതെന്നാണ് ഞാന്‍ കരുതുന്നത്'- ദിയ പറഞ്ഞു.

Content Highlights: Diya Mirza says it is unfair Older men cast opposite younger women