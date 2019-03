സ്ത്രീകള്‍ക്കെതിരേ, പ്രത്യേകിച്ച് സിനിമാ നടികള്‍ക്കെതിരേ മോശം പരാമര്‍ശം നടത്തുന്നതില്‍ കുപ്രസിദ്ധിയാര്‍ജിച്ച നടനാണ് രാധാ രവി. പൊള്ളാച്ചി പീഡനക്കേസിലെ ഇരകളെയും നടി നയന്‍താരയെയും അധിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് രാധാ രവി കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംസാരിച്ചിരുന്നു. നയന്‍താര പ്രധാനവേഷത്തില്‍ എത്തുന്ന കൊലയുതിര്‍ കാലം എന്ന സിനിമയുടെ പ്രചരണ ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കവെയായിരുന്നു രാധാ രവിയുടെ വിവാദ പരാമര്‍ശം. പൊള്ളാച്ചി പീഡനത്തെ നിസ്സാരവല്‍ക്കരിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത്.

പ്രചരണ പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ എത്താതിരുന്ന നയന്‍താരയ്ക്കെതിരേ രാധാ രവി കടുത്ത ആക്രമണമാണ് അഴിച്ചുവിട്ടത്. ആക്രമണം. നയന്‍താരയെ സൂപ്പര്‍താരങ്ങളാണ രജനികാന്ത് എം.ജി.ആര്‍ തുടങ്ങിയവരുമായി താരതമ്യം ചെയ്യരുതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

'നയന്‍താരയെ രജനികാന്ത്, ശിവാജി ഗണേശന്‍, എം.ജി.ആര്‍ എന്നിവരുമായി താരതമ്യം ചെയ്യരുത്. അവര്‍ മഹാത്മാക്കളാണ്. അവരുടെ വ്യക്തിജീവിതത്തില്‍ ഇത്രമാത്രം സംഭവങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിട്ടും നയന്‍താര സിനിമയില്‍ ഇപ്പോഴും നില്‍ക്കുന്നു. അതിന് കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല. തമിഴ്നാട്ടുകാര്‍ എല്ലാം പെട്ടന്ന് മറക്കും. അവർ തമിഴ് ​സിനിമയില്‍ പിശാചായും തെലുങ്കില്‍ സീതയായും അഭിനയിക്കുന്നു. എന്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് കെ.ആര്‍ വിജയയെപ്പോലുള്ള നടിമാരെയാണ് സീതയാക്കുന്നത്. അഭിനയിക്കുന്നവരുടെ സ്വഭാവം എന്ത് തന്നെയായാലും ഇന്ന് കുഴപ്പമില്ല. ആര്‍ക്കും ഇവിടെ സീതയാകാം'- രാധാ രവി പറഞ്ഞു.

രാധാ രവിയുടെ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ക്കെതിരേ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലും ഒട്ടനവധിയാളുകള്‍ പ്രതികരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഗായിക ചിന്‍മയി ശ്രീപദ, നയന്‍താരയുടെ കാമുകനും സംവിധായകനുമായ വിഘ്‌നേഷ് ശിവന്‍ എന്നിവര്‍ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്.

'വലിയ സിനിമാ പാരമ്പര്യമുള്ള കുടുംബത്തില്‍ നിന്നുവരുന്ന ഈ വൃത്തികെട്ടവനെതിരേ നടപടിയെടുക്കാന്‍ ആരും തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നത് വല്ലാത്ത കഷ്ടമാണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധ കിട്ടാന്‍ ഇനിയും അയാള്‍ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ബുദ്ധിശൂന്യന്‍, ഇതെല്ലാം കണ്ട് ചിലര്‍ കൈയടിക്കുകയും ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോള്‍ വല്ലാത്ത വേദനയുണ്ട്'-വിഘ്‌നേഷ് ശിവന്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

പൊതുവേദിയില്‍ എന്തും വിളിച്ചു പറയാനുള്ള ധൈര്യം ഇത്തരം ആളുകള്‍ക്ക് നല്‍കരുതെന്ന് വിഘ്‌നേഷ് ശിവന്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

സംഭവത്തില്‍ വിഘ്‌നേഷ് ശിവന് ചിന്‍മയി ഇങ്ങനെ മറുപടി നല്‍കി.

'ഒരു നടന്‍ അധിക്ഷേപിക്കുമ്പോള്‍ ആരും നയന്‍താരയെ പിന്തുണയ്ക്കാനുണ്ടാകില്ല. എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല'- ചിന്‍മയി കുറിച്ചു.

നടന്‍ രാധാ രവിക്കെതിരേ മീ ടൂ കാമ്പയിനുമായി രംഗത്തെത്തിയ ചിന്‍മയിയ്ക്ക് ഡബ്ബിങ് രംഗത്ത് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. രാധാ രവിയാണ് തമിഴ്‌നാട് ഡബ്ബിങ് സംഘടനയുടെ തലവന്‍. ചിന്‍മയിക്ക് സംഘടനയില്‍ അംഗത്വമില്ലെന്ന വാദമാണ് രാധാ രവി മുന്നോട്ടുവച്ചത്.

രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ പൊള്ളാച്ചി പീഡനക്കേസിനെക്കുറിച്ച് രാധാ രവി നടത്തിയ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ വളരെ മോശമായിരുന്നു.

'ഇപ്പോള്‍ എല്ലാവരുടെയും കയ്യില്‍ മൊബൈല്‍ ഫോണുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് എവിടെവച്ചും എന്തും ഷൂട്ട് ചെയ്യാം. വലിയ ക്യാമറയുടെ ആവശ്യമില്ല. പൊള്ളാച്ചിയില്‍ ആരോ ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായെന്നും ആ ദൃശ്യങ്ങള്‍ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ ചോര്‍ന്നുവെന്നും ഞാന്‍ കേട്ടു. പലരും അത് കാണരുത് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടു. പക്ഷേ ആളുകള്‍ മറ്റെന്തു കാണും.'

പൊള്ളാച്ചി പീഡനത്തെ ബിഗ് ബജറ്റ് സിനിമകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു രാധാ രവിയുടെ അടുത്ത പരാമര്‍ശം.

'ഇക്കാലത്ത് ബിഗ് ബജറ്റ് സിനിമകളും സ്മോള്‍ ബജറ്റ് സിനിമകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആളുകള്‍ക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ഒരു സ്മോള്‍ ബജറ്റ് സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ ഒരു ആണ്‍കുട്ടി ഒരു പെണ്‍കുട്ടിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്നതു പോലെയാണ്. എന്നാല്‍ ബിഗ് ബജറ്റ് സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ പൊള്ളാച്ചിയിലെ സംഭവം പോലെ 40 സ്ത്രീകള്‍ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട പോലെയാണ്. അതാണ് വ്യത്യാസം.'

Content Highlights: director vignesh shivan against radha ravi for insulting pollachi rape case victims and nayanthara