ടൊവിനോ ചിത്രം മിന്നൽ മുരളിയെ പുകഴ്ത്തി തമിഴ് സംവിധായകൻ വെങ്കട് പ്രഭു. ട്വിറ്ററിലാണ് മിന്നൽ മുരളി ടീമിനെ വെങ്കട് പ്രഭു അഭിനന്ദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

എന്തൊരു സൂപ്പർ ഹീറോ ചിത്രമാണിതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ​ഗുരു സോമസുന്ദരം വേറെ ലെവലാണ്. മാർവൽ സ്റ്റുഡിയോസും ഡിസി കോമിക്സും നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കും. മിന്നൽ മുരളിയേക്കുറിച്ചോർത്ത് അഭിമാനിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

Minnal Murali!!! Bow down guys!! What a local super hero origin movie!!! #GuruSomasundaram vera level saar neenga!! I am sure #MarvelStudios or #dccomics will incorporate u guys soon! Way to go!! #MinnalMurali proud🙏🏽👍🏽