ചെന്നൈ: പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ എസ് ശങ്കറിന്റെ മരുമകൻ രോഹിത് ദാമോദരനെതിരേ പോക്സോ കേസ്. പതിനാറുകാരിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന പരാതിയിലാണ്‌ രോഹിതിനെതിരേ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. തമിഴ്നാട് പ്രീമിയർ ലീഗിലെ താരമാണ് രോഹിത് ദാമോദരൻ.

രോഹിത് ദാമോദരൻ, ക്ലബ് സെക്രട്ടറിയായ അച്ഛൻ ദാമോദരൻ, ക്രിക്കറ്റ് പരിശീലകൻ താമരൈ കണ്ണൻ, എന്നിവരുടെ പേരിലാണ് പുതുച്ചേരിയിലെ മേട്ടുപ്പാളയം പൊലീസിന് പെൺകുട്ടി പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

ക്രിക്കറ്റ് പരിശീലനത്തിനായി പോയ പെൺകുട്ടിയെ പ്രതികൾ ലൈംഗികമായി ഉപദ്രവിച്ചു എന്നാണ് പരാതി. പരാതി നൽകിയാൽ ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതിനെ തുടർന്ന് പെൺകുട്ടി ശിശുക്ഷേമ സമിതിക്ക് കത്തെഴുതിയിരുന്നു.

ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂണിലാണ് ശങ്കറിന്റെ മൂത്ത മകൾ ഐശ്വര്യയും രോഹിതും വിവാഹിതരായത്. തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ അടക്കമുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും വിവാഹത്തിനെത്തിയിരുന്നു.

Content Highlights: Director Shankar's son in law booked under POCSO for sexually harassing 16 year old girl