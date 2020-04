തനിക്കെതിരേ യുവനടി ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് പരാതി നല്‍കിയെന്ന പ്രചരണം വാസ്തവ വിരുദ്ധമാണെന്ന് സംവിധായകന്‍ കമല്‍. ആരോപണത്തിന് പിന്നിൽ വ്യക്തമായ അജണ്ടയുണ്ടെന്നും അർഹിക്കുന്ന അവ​ഗണനയോടെ തള്ളിക്കളയുന്നുവെന്നും കമൽ മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമിനോട് പറഞ്ഞു. ആരോപണത്തിന് പിന്നില്‍ ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയില്‍ നിന്ന് പുറത്തായ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെന്ന് സംശയിക്കുന്നതായും കമൽ പറഞ്ഞു.

കമലിന്റെ പ്രതികരണം

തികച്ചും വാസ്തവവിരുദ്ധമായ കാര്യമാണത്. എനിക്കെതിരേ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നവരോട് പ്രതികരിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയുണ്ടെന്ന് പോലും തോന്നുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ഓഫീസില്‍ ഒരു വക്കീല്‍ നോട്ടീസ് ലഭിച്ചിരുന്നു. ഓഫീസില്‍ ഞാൻ ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ അക്കാദമി ചെയര്‍മാന്‍ എന്ന നിലയ്ക്ക് വന്ന കത്താണെന്ന് കരുതി സെക്രട്ടറിയോട് പൊട്ടിച്ച് ഉള്ളടക്കം എന്താണെന്ന് നോക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണമായിരുന്നു വക്കീല്‍ നോട്ടീസില്‍.

ആരോപണം കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്ന് മനസിലാക്കിയതിന് പിന്നാലെ ഞാൻ‌‍ വക്കീലിനെ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചു. പരാതിക്കാരിയില്‍ നിന്നോ അവരുടെ വക്കീലില്‍ നിന്നോ തുടര്‍പ്രതികരണം ഉണ്ടായില്ല. അതോടെ ആരോപണത്തെ ആ വഴിക്ക് വിട്ടു. പ്രതിഫലത്തെ ചൊല്ലി നിര്‍മാതാവുമായി ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്‌നം ഒത്തുതീര്‍ന്നിരുന്നോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് നല്‍കിയ മറുപടിയെ ഈ കേസുമായി കൂട്ടിക്കുഴച്ച് തെറ്റായ വാർത്ത നൽകിയത് ഒരു ചാനലാണ്.

വ്യക്തിപരമായും ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയര്‍മാന്‍ എന്ന നിലയ്ക്കും തേജോവധം ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമമാണ്. ഇങ്ങനെയൊരു പരാതിയുണ്ടെങ്കില്‍ എനിക്കെതിരേ പരാതിക്കാരി കേസ് കെടുക്കാത്തതും പരസ്യമായി രംഗത്ത് വരാത്തതും എന്തുകൊണ്ടാണ്. ഇതെല്ലാം പൊതുസമൂഹത്തിന് മനസ്സിലാകും. അതുകൊണ്ടു തന്നെ എനിക്കതിൽ യാതൊരു ആശങ്കയുമില്ല.

പിന്നെ കമാലുദ്ദീൻ എന്ന പേരിൽ മലയാള സിനിമയിൽ ഒരു സംവിധായകൻ ഇല്ല. അയാളുടെ പേര് കമൽ എന്നാണ്. കമാലുദ്ദീൻ എന്ന പേര് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നവരുടെ ഉള്ളിലിരിപ്പ് ഊഹിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ-കമൽ പറഞ്ഞു.

Content Highlights: Director Kamal on sexual harassment case, says it a baseless allegation