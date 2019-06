സംവിധായകന്‍ ബാബു നാരായണന്റെയും നടി മംമ്ത മോഹന്‍ദാസിന്റെയും ജീവിതത്തില്‍ വഴിത്തിരിവുകള്‍ സൃഷ്ടിച്ച സിനിമയാണ് 'ടു നൂറ വിത്ത് ലൗ'. മംമ്ത അര്‍ബുദത്തില്‍നിന്ന് മോചിതയായി ചിത്രീകരണത്തിനെത്തിയ സിനിമയായിരുന്നു ഇത്. ജീവിതത്തിലേയ്ക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവായിരുന്നു മംമ്തയ്ക്കെങ്കില്‍ ബാബു നാരായണനെ കാത്തിരുന്നത് അര്‍ബുദത്തിന്റെ നാളുകളായിരുന്നു.

ചിത്രീകരണം തുടങ്ങുന്നതിന്റെ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പാണ് ബാബു നാരായണന് ശാരീരികാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ടത്. വിദഗ്ധപരിശോധനകള്‍ക്കുശേഷം അര്‍ബുദം സ്ഥിരീകരിച്ചു. 'ടു നൂറ വിത്ത് ലൗ' സിനിമ ഏറ്റെടുത്തതിനാല്‍ ചെയ്തുതീര്‍ക്കാതെ നിര്‍വാഹവുമില്ലാതായി.

കടുത്ത ശാരീരികാസ്വാസ്ഥ്യങ്ങള്‍ക്കും മാനസികവ്യഥകള്‍ക്കുമിടയില്‍ ചെയ്തുതീര്‍ത്ത സിനിമയാണിത്. നടി ജയഭാരതിയുടെ മകന്‍ കൃഷ് ജെ. സത്താറിനെ നായകനാക്കി ചെയ്ത ഈ സിനിമ പ്രതീക്ഷിച്ച വിജയം നേടിയില്ല. രോഗബാധയ്ക്കിടയിലും ഇത് സംവിധായകനെന്ന നിലയില്‍ ബാബു നാരായണനെ മാനസികമായി തളര്‍ത്തിയിരുന്നുവെന്ന് സുഹൃത്തുക്കള്‍ പറയുന്നു.

