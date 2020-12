കര്‍ഷക പ്രക്ഷോഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കങ്കണ റണാവത്തും ഗായകന്‍ ദില്‍ജിത്ത് ദൊസാന്‍ഝും തമ്മിലുള്ള വാക് പോര് ശക്തമായി തുടരുകയാണ്.

പ്രോക്ഷോഭത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത വയോധികയെ ഷഹീന്‍ബാഗ് ദാദി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബില്‍കിസ് ബാനുവായി കങ്കണ ചിത്രീകരിച്ചരുന്നു. മൊഹീന്ദര്‍ കൗര്‍ എന്ന വയോധികയെയാണ് കങ്കണ ബില്‍കിസ് ബാനുവാക്കി ചിത്രീകരിച്ചത്. 100 രൂപയ്ക്ക് ഇവരെ സമരം നടത്താന്‍ ലഭിക്കുമെന്നാണ് കങ്കണ ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. ഇതിനെതിരേ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം നടക്കുന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ദില്‍ജിത്തും കങ്കണയ്‌ക്കെതിരേ രംഗത്ത് വന്നത്.

പഞ്ചാബിയിലാണ് ദില്‍ജിത്തിന്റെ ട്വീറ്റുകള്‍ മുഴുവന്‍, അതുകൊണ്ടു തന്നെ പഞ്ചാബി അറിയാത്ത ഇന്ത്യയിലെ ഭൂരിപക്ഷം ട്വിറ്റര്‍ ഉപഭോക്താക്കളും അര്‍ഥം മനസ്സിലാവാതെ കുഴങ്ങി. ആരെങ്കിലും പഞ്ചാബി ഒന്ന് വിവര്‍ത്തനം ചെയ്തു നല്‍കുമോ എന്ന് ചോദിച്ച് ഒട്ടനവധിപേര്‍ കമന്റ് ചെയ്തതോടെ ദില്‍ജിത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ ട്രാന്‍സ്ലേറ്റ് എന്ന ഹാഷ്ടാഗും തരംഗമായി.

ഒടുവില്‍ പഞ്ചാബി അറിയുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകള്‍ സഹായവുമായി രംഗത്തെത്തി. ദില്‍ജിത്തിന്റെ ട്വീറ്റുകള്‍ അവര്‍ വിവര്‍ത്തനം ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ...

Ooo Karan johar ke paltu, jo dadi Saheen Baag mein apni citizenship keliye protest kar rahi thi wohi Bilkis Bano dadi ji Farmers ke MSP ke liye bhi protest karti hue dikhi. Mahinder Kaur ji ko toh main janti bhi nahin. Kya drama chalaya hai tum logon ne? Stop this right now. https://t.co/RkXRVKfXV1 — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) December 3, 2020

Need of the hour.



It’s high time for @Twitter to provide a native auto translation for Punjabi tweets. #DiljitDosanjh — Vishal TK (@vishal_tk) December 4, 2020

Can someone kindly give us Punjabi-challenged folks a translation of @diljitdosanjh’s tweets? Can’t be missing this :-( https://t.co/M5yiTMZLPG — Varun Santhosh ‎ورُن سنتوش (@santvarun) December 3, 2020

ബുദ്ധിയില്ലാത്ത മര്യാദയില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി, ഞാന്‍ സംസാരിക്കുന്നത് ഒരമ്മയെ 100 രൂപ കൂലി കൊടുത്താല്‍ ലഭിക്കുമെന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയോടാണ്. നിങ്ങള്‍ അവരുടെ മറുപടി കേട്ടുവോ? അല്ലെങ്കില്‍ ഞാന്‍ അത് അയച്ചു തരണോ? വിഷയം മാറ്റി, ഓടിപ്പോകരുത്. നിങ്ങളുടെ വക്രബുദ്ധി ബോളിവുഡില്‍ ചെലവായേക്കാം, എന്നാല്‍ പഞ്ചാബികളുടെ അടുത്ത് നടക്കില്ല. മുതര്‍ന്നവരെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് എങ്ങിനെയാണെന്ന് പഞ്ചാബികള്‍ പഠിപ്പിച്ച് തരുമെന്നും ദില്‍ജിത്ത് കുറിക്കുന്നു.

Content Highlights: Diljit Dosanjh vs Kangana Ranaut Made Indians Need Translations for Punjabi trending in twitter