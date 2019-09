ദിലീപിനെ പ്രധാന കഥാപാത്രമാക്കി സുഗീത് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ സിനിമയുടെ ടൈറ്റില്‍ ലോഞ്ചും പ്രൊഡക്ഷന്‍ കമ്പനി ലോഞ്ചും കൊച്ചിയില്‍ നടന്നു. മൈ സാന്റാ എന്ന ചിത്രത്തിന് പേര് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

ഞായറാഴ്ച രാവിലെ നടന്ന ചടങ്ങില്‍ ദിലീപ്, ജോഷി എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ സംവിധായകന്റേയും നിര്‍മാതാക്കളുടേയും അമ്മമാര്‍ ചേര്‍ന്ന് ചടങ്ങിന് തിരിതെളിയിച്ചു.

തോപ്പില്‍ ജോപ്പന്‍, ശിക്കാരി ശംഭു എന്നീ സിനിമകളുടെ തിരക്കഥാകൃത്ത് നിഷാദ് കോയയാണ് നിര്‍മാതാക്കളില്‍ ഒരാള്‍. സന്തോഷ് വര്‍മ്മയുടെ വരികള്‍ക്ക് സംഗീതമൊരുക്കുന്നത് വിദ്യാസാഗറാണ്. നവാഗതനായ ജെമിന്‍ സിറിയക് കഥ തിരക്കഥ സംഭാഷണമൊരുക്കുന്ന ചിത്രം വാള്‍ പോസ്റ്റര്‍ എന്റര്‍ടൈമന്റ് എന്ന പുതിയ കമ്പനിയാണ് നിര്‍മ്മിക്കുന്നത്.

മൈസാന്റാ ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ ലോഞ്ച് ചടങ്ങിൽ നിന്ന് (ചിത്രങ്ങൾ ബി.മുരളീകൃഷണൻ)

Content Highlights : Dileep sugeeth Teams Up For My Santa New Movie