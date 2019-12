നടി മഞ്ജു വാര്യരുമായി തനിക്ക് ശത്രുതയില്ലെന്നും ഒരുമിച്ച് അഭിനയിക്കേണ്ടി വന്നാല്‍ സിനിമ ചെയ്യാന്‍ തയ്യാറാണെന്നും നടന്‍ ദിലീപ്. ഒരു മാധ്യമത്തിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ദിലീപ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. തങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ശത്രുതയുണ്ടെന്ന് പലരും പറഞ്ഞു പരത്തുന്നതില്‍ യാതൊരു വാസ്തവവുമില്ലെന്ന് ദിലീപ് വ്യക്തമാക്കി.

നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തനിക്ക് പല കാര്യങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്താനുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോള്‍ അതിനുള്ള സമയമായിട്ടില്ലെന്നും ദിലീപ് പറഞ്ഞു. കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ള വിഷയം സംസാരിക്കുന്നതില്‍ പരിമിതികളുണ്ടെന്നും പിന്നീടൊരിക്കല്‍ തനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ വെളിപ്പെടുത്തുമെന്നും ദിലീപ് വ്യക്തമാക്കി.

സിനിമയാണ് തനിക്കെല്ലാമെന്നും ഒന്നുമല്ലാത്ത തന്നെ ഈ നിലയില്‍ വളര്‍ത്തിയത് സിനിമയാണ്. ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണയാണ് തന്റെ ശക്തി. സിനിമയെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ ഇപ്പോള്‍ ചിന്തിക്കാറുള്ളൂ- ദിലീപ് പറഞ്ഞു.

മലയാള സിനിമയിലെ ലഹരി ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് തനിക്ക് അറിയില്ലെന്നും ദിലീപ് കുട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

