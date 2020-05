തെലങ്കാന : തെലുങ്ക് നിര്‍മ്മാതാവ് ദില്‍ രാജു വിവാഹിതനായി. തേജസ്വിനിയാണ് വധു. നിസാമാബാദിലെ ഒരു അമ്പലത്തില്‍ വച്ച് ഞായറാഴ്ച്ച ലളിതമായ ചടങ്ങുകളോടെയാണ് വിവാഹം നടന്നത്. ദില്‍ രാജുവിന്റേത് രണ്ടാം വിവാഹമാണ്. വെങ്കട രമണ റെഡ്ഡി എന്നാണ് രാജുവിന്റെ യഥാര്‍ഥ പേര്.

ദില്‍, ആര്യ, ബൊമ്മരിലു, കൊത്ത ബംഗാരു ലോകം, മിസ്റ്റര്‍ പെര്‍ഫെക്ട്, യെവദു തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളുടെ നിര്‍മ്മാതാവാണ്. നേനു ലോക്കതല്‍, ഫിദ എന്നീ ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് ദേശീയ പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ദില്‍ രാജുവിന്റെ ആദ്യ ഭാര്യ അനിത 2017ല്‍ ഹൃദയസ്തംഭനം മൂലമാണ് മരണപ്പെട്ടത്.

