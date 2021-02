ബോളിവുഡ് നടി ദിയ മിര്‍സയുടെ വിവാഹമായിരുന്നു തിങ്കളാഴ്ച. വ്യവസായിയായ വൈഭവ് രേഖിയെയാണ് ദിയ വിവാഹം ചെയ്തത്. വിവാഹത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിക്കുമ്പോള്‍ നടിയെ പ്രശംസിക്കുകയാണ് ആരാധകര്‍.

വളരെ ലളിതമായാണ് വിവാഹ ചടങ്ങുകള്‍ സംഘടിപ്പിച്ചത്. ദിയയുടെ വസ്ത്രധാരണത്തിലും ലാളിത്യമുണ്ടായിരുന്നു. അതിനേക്കാളുപരി വിവാഹ ചടങ്ങുകള്‍ക്ക് കാര്‍മികത്വം നല്‍കിയത് ഒരു സ്ത്രീയാണ്. പൊതുവെ പുരുഷന്‍മാരാണ് വിവാഹ ചടങ്ങുകള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കാറ്. അതിനൊരു അപവാദമായിരിക്കുകയാണ് ദിയയുടെ വാവാഹം.

ഒട്ടനവധിയാളുകളാണ് ദിയയ്ക്ക് ആശംസകള്‍ നേര്‍ന്ന് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. സ്ത്രീപക്ഷവാദിയായ ദിയയുടെ വിവാഹ ചടങ്ങ് അവരുടെ നിലപാടുകള്‍ക്ക് കുറച്ച് കൂടി നിറം പകര്‍ന്നുവെന്ന് ആരാധകര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

Thank you Sheela Atta for conducting our wedding ceremony. So proud that together we can #RiseUp #GenerationEquality https://t.co/aMZdyEZRdF pic.twitter.com/BeyFWCSGLw

Love is a full-circle that we call home. And what a miracle it is to hear its knock, open the door and be found by it. May all puzzles find their missing pieces, may all hearts heal and may the miracle of love continue to unfold all around us ❤️🙏🏻 pic.twitter.com/4a19ffyz48