തനിക്ക് നേരെ ഉയർന്ന മയക്കു മരുന്ന് ആരോപണങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ച് ബോളിവുഡ് നടി ദിയ മിർസ. താനിന്നേ വരെ ജീവിതത്തിൽ മയക്കു മരുന്ന് ഉപയോ​ഗിക്കുകയോ കൈവശം വയ്ക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് താരം വ്യക്തമാക്കി. ട്വീറ്റുകളിലൂടെയാണ് ദിയയുടെ പ്രതികരണം.

സുശാന്ത് സിഗ് രാജ്പുത്തിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മയക്കുമരുന്ന് കേസ് നാർക്കോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ അന്വേഷിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ദിയ മിർസയുടെ പേരും ഉയർന്നുവരുന്നത്. ദിയ നാർക്കോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോയുടെ നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്നും ഉടൻ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി വിളിപ്പിക്കുമെന്നുമുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്ത് വന്നിരുന്നു.

ഈ വാർത്ത വ്യാജവും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ ​ദിയ തന്നെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് ഇത്തരം വാർത്തകൾ പുറത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതെന്നും പറയുന്നു. ഈ വ്യാജ വാർത്തകൾ തന്റെ പ്രശസ്തിയെയും വർഷങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ പടുത്തുയർത്തിയ തന്റെ കരിയറിനെയും ബാധിക്കുന്നുവെന്നും താരം പറയുന്നു. ഇതിനെതിരേ ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരയെന്ന നിലയിൽ തനിക്ക് ലഭ്യമായ എല്ലാ നിയമപരമായ മാർഗ്ഗങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് പോരാടുമെന്നും ദിയ വ്യക്തമാക്കി.

സുശാന്തിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചുരുളഴിയുന്ന മയക്കുമരുന്ന് കേസിൽ നടി റിയ ചക്രവർത്തി ഉൾപ്പടെ 18 പേരേയാണ് നാർക്കോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ ഇതിനകം അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ബോളിവുഡിലെ പല പ്രമുഖ താരങ്ങളുടെയും പേരുകൾ ഇതിന് പിന്നാലെ പുറത്തു വന്നിരുന്നു. കേസിൽ അന്വേഷണം പുരോ​ഗമിക്കുകയാണ്.

