നടിയും മോഡലുമായ ദിയ മിര്‍സ വിവാഹിതായാകുന്നു. മുംബൈയിലെ വ്യാപാരിയായ വൈഭവ് രേഖിയാണ് വരന്‍. ഫെബ്രുവരി 15നാണ് വിവാഹമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. അടുത്ത കുടുംബാംഗങ്ങളും സുഹൃത്തുക്കളും മാത്രം പങ്കെടുക്കുന്ന സ്വകാര്യ ചടങ്ങിലാണ് വിവാഹം നടക്കുക.



ദിയ മിര്‍സ വൈഭവ് രേഖിയ്‌ക്കൊപ്പം



നടിയുടെ രണ്ടാം വിവാഹമാണിത്. വ്യവസായിയായ സാഹില്‍ സിംഖയുമായുള്ള ബന്ധം 2019 ഓഗസ്റ്റില്‍ വേര്‍പെടുത്തിയിരുന്നു. 2014ലായിരുന്നു ഇവരുടെ വിവാഹം. വിവാഹബന്ധം വേര്‍പെടുത്തിയതിന് ശേഷവും സുഹൃത്തുക്കളായി തുടരുമെന്ന് ഇരുവരും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

രഹ്നഹേ തേരെ ദില്‍ മേ, തെഹ്സീബ്, ലഗേ രഹോ മുന്നാ ഭായ്, സഞ്ജു എന്നിവയാണ ദിയാ മിര്‍സയുടെ ശ്രദ്ധേയ ചിത്രങ്ങള്‍. തപ്സീ പന്നു കേന്ദ്രകഥാപാത്രത്തിലെത്തിയ ഥപ്പഡിലും ദിയാ മിര്‍സ വേഷമിട്ടിരുന്നു.

