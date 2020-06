ആരാധകരെയും പ്രിയപ്പെട്ടവരേയും സിനിമാ പ്രവർത്തകരേയും ഒരുപോലെ സങ്കടത്തിലാഴ്ത്തിയാണ് കന്നഡ നടൻ ചിരഞ്ജീവി സർജ ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂൺ 7ന് വിടവാങ്ങിയത്.

ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നെത്തുന്ന കുഞ്ഞഥിതിയെ കാണാനും പുറത്തിറങ്ങാനിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളുടെ ഫലം അറിയാനും കാത്തു നിൽക്കാതെയായിരുന്നു ഈ വിടവാങ്ങൽ.

നാല് ചിത്രങ്ങളാണ് ചിരുവിന്റേതായി പുറത്തിറങ്ങാനിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഒന്നായ രാജമാർത്താണ്ഡത്തിന് ഇനി ഡബ്ബിങ്ങ് ജോലികൾ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. ഈ ചിത്രത്തിൽ ചിരുവിന് സഹോദരനും നടനുമായ ധ്രുവ സർജ ശബ്​ദം നൽകുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്ത് വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. രാം നാരായണൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത് ശിവകുമാറാണ്. ഡബ്ബിങ്ങ് സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ധ്രുവ ചിത്രത്തിന്റെ അണിയറപ്രവർത്തകരുമായി സംസാരിച്ചുവെന്നാണ് സൂചന. പഴയ കന്നഡ ശൈലിയിലുള്ള നീളമേറിയ സംഭാഷണങ്ങൾ ചിത്രത്തിലുണ്ട് . അതിനാൽ തന്നെ ചിരു ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കണ്ടിരുന്നതായിരുന്നു ചിത്രത്തിന്റെ ഡബ്ബിങ്ങ്.

കഥാപാത്രത്തോട് നീതി പുലർത്തുമെന്ന് ധ്രുവ ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല നിർമാണത്തിലിരിക്കുന്ന ചിരഞ്ജീവിയുടെ മറ്റ് സിനിമകളുടെ നിർമാതാക്കളെയും സഹായിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിലാണ് ധ്രുവ.

ചിരു അഭിനയിച്ച മറ്റൊരു ചിത്രം രണം പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജിലാണ്. മറ്റൊരു ചിത്രമായ ക്ഷത്രിയയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങ് കോവി‍ഡ് വ്യാപനവും ലോക് ഡൗണും മൂലം നിർത്തി വച്ചിരിക്കുകയുമായിരുന്നു.

