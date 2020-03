തെലുങ്കില്‍ സൂപ്പര്‍ഹിറ്റായിരുന്ന അര്‍ജുന്‍ റെഡ്ഡിയുടെ തമിഴ് പതിപ്പിലൂടെയാണ് ധ്രുവ് വിക്രം എന്ന താരപുത്രന്റെ അരങ്ങേറ്റം. അച്ഛന്റെ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാമെന്നു തീരുമാനിച്ച മകന് പക്ഷേ ആദ്യ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നതിനിടയില്‍ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികള്‍ തരണം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. സംവിധായകന്‍ ബാലയുടെ പിന്‍മാറ്റവും അര്‍ജുന്‍ റെഡ്ഡിയുടെ സഹസംവിധായകന്‍ സിനിമ ഏറ്റെടുത്തതും "ആദിത്യ വര്‍മ്മ"യുടെ റിലീസ് വൈകിച്ചു. പ്രതിസന്ധികള്‍ക്കിടയില്‍ പ്രതീക്ഷകള്‍ നശിച്ചപ്പോഴും തന്നെ ചേര്‍ത്തു പിടിച്ചു കൂടെ നിന്നത് അച്ഛന്‍ വിക്രമാണെന്നും അതിന് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാകില്ലെന്നും പറയുകയാണ് ധ്രുവ് ഇപ്പോള്‍. ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ അച്ഛനെക്കുറിച്ച് വികാരഭരിതനായ ധ്രുവിന്റെ വാക്കുകള്‍ ആരാധകര്‍ ഏറ്റെടുത്തുകഴിഞ്ഞു.

ധ്രുവ് വിക്രമിന്റെ കുറിപ്പിന്റെ പൂര്‍ണരൂപം

കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളെ അഭിമുഖീകരിക്കാന്‍ എനിക്കിന്ന് കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കില്‍, അത് ഒരേ ഒരു മനുഷ്യന്റെ വിശ്രമമില്ലാത്ത ഓട്ടത്തിന്റെ ഫലമാണ്. തടസ്സങ്ങളെ നേരിടാന്‍ ആ മനുഷ്യന്‍ കാണിച്ച മനക്കരുത്തിന്റെ ഫലമാണ്. എന്റെ പ്രതീക്ഷകള്‍ നശിച്ചപ്പോഴും വലിയൊരു സിനിമയെന്ന നിലയില്‍ കാണാന്‍ കഴിയാതെ വന്നപ്പോഴും എനിക്കു വഴികാട്ടിത്തന്നു. ഉപേക്ഷിച്ചു പോകാന്‍ തോന്നിക്കുന്നതു വരെ ജീവിതം നമ്മെക്കൊണ്ടെത്തിക്കും. പക്ഷേ, പിന്തിരിഞ്ഞുനോക്കാതെ മുന്നോട്ടു പോകാന്‍ തയ്യാറാണെങ്കില്‍ എന്തും സാധ്യമാണെന്നും നിങ്ങള്‍ കാണിച്ചു തന്നു.

"ആദിത്യ വര്‍മ്മ" മുഴുവന്‍ നിങ്ങളാണ് അച്ഛാ. അതൊരു റീമേക്ക് ആയിരിക്കാം. പക്ഷേ ഈ സിനിമ എന്നും എന്റെ ഹൃദയത്തോടു ചേര്‍ന്നു നില്‍ക്കും. ഓര്‍മ്മവെച്ച നാള്‍ തൊട്ടേ ഞാന്‍ ആരാധിക്കുന്ന ആളില്‍ നിന്നു തന്നെ സിനിമയുടെ ബാലപാഠങ്ങള്‍ പഠിക്കാനായി.

കേവലം മനസ്സിലെ ഒരു ആശയം മാത്രമായിരുന്ന ആദിത്യയ്ക്ക് ജീവന്‍ വയ്പ്പിച്ചതും നിങ്ങളാണ്‌. നിങ്ങളുടെ വീക്ഷണമാണ് എന്നെ ഇവിടെ വരെയെത്തിച്ചത്. നമ്മുടെ സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ സാക്ഷാത്ക്കരിക്കാന്‍ ഞാന്‍ ഇനിയും പ്രയത്‌നിക്കും. നിങ്ങളെപ്പോലെ ഒരു ഇതിഹാസമാകാന്‍ എനിക്കാവില്ലെന്നറിയാം. പക്ഷേ ഞാന്‍ വളരെയധികം അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്നു. "ആദിത്യ വര്‍മ്മ" എനിക്ക് നല്‍കിയതിന് നന്ദി.. അച്ഛന് ഇനിയും കോടി നന്ദി...

ലൊക്കേഷനില്‍ അച്ഛന്‍ വിക്രമിനുമൊത്തുള്ള ചില നല്ല ചിത്രങ്ങള്‍ കൂടി പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടാണ് ധ്രുവിന്റെ കുറിപ്പ്. ബനിത സന്ധു ആയിരുന്നു ആദിത്യവര്‍മ്മയിലെ നായിക. രഥന്‍ ആയിരുന്നു ഗാനങ്ങള്‍ക്ക് ഈണം നല്‍കിയത്. കഴിഞ്ഞ നവംബറിലായിരുന്നു ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ്.

