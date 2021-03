ദേശീയ പുരസ്‌കാരത്തിന്റെ നിര്‍വൃതിയിലാണ് തമിഴ്‌നടന്‍മാരായ ധനുഷും വിജയ് സേതുപതിയിലും. അസുരന്‍ എന്ന ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിന് ധനുഷ് മികച്ച നടനായപ്പോള്‍ സൂപ്പര്‍ ഡിലക്‌സിലെ അഭിനയത്തിന് വിജയ് സേതുപതി മികച്ച സഹനടനായി. ഇരു പുരസ്‌കാരങ്ങളും തമിഴ്‌സിനിമയില്‍ എത്തിയതിന്റെ ആവേശത്തിലാണ് ഇരുവരുടെയും ആരാധകര്‍.

തൊട്ടുപിന്നാലെ ഏറെ രസകരമായ ആര്‍ക്കും അധികമറിയാത്ത ഒരു കാര്യം പുറത്തായിരിക്കുകയാണ്. ധനുഷും വിജയ് സേതുപതിയും സഹപാഠികളായിരുന്നു. തായ് സത്യ എംജിആര്‍ സ്‌കൂളിലാണ് ഇരുവരും പഠിച്ചത്. സ്‌കൂള്‍ പ്രതിനിധി പി.ആര്‍ കുമരേശന്‍ പങ്കുവയ്ച്ച ഒരു വീഡിയോയിലാണ് ഇത് പറയുന്നത്. നടന്‍ ദീപനാണ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

എം.ജി.ആര്‍ സ്‌കൂളിലെ വിദ്യാര്‍ഥികളായിരുന്ന ധനുഷും വിജയ് സേതുപതിയും ഒരേ വര്‍ഷം ദേശീയ പുരസ്‌കാരം നേടിയിരിക്കുന്നു. അതില്‍ അതിയായ അഭിമാനമുണ്ട്. ഈ വിദ്യാലയം എം.ജി.ആര്‍ സ്ഥാപിച്ചതാണ്. ഈ വിദ്യാലയത്തിലെ എല്ലാ കുട്ടികളും അധ്യാപകരും ഇരുവര്‍ക്കും ആശംസകള്‍ നേരുന്നു- ദീപന്‍ പറഞ്ഞു.

37 വയസ്സാണ് ധനുഷിന്റെ പ്രായം വിജയ് സേതുപതിയ്ക്ക് 43 വയസ്സും. അതുകൊണ്ടു തന്നെ വിജയ് സേതുപതിയുടെ ജൂനിയര്‍ വിദ്യാര്‍ഥിയാണ് ധനുഷ്. നിര്‍മാതാവ് കസ്തൂരി രാജയുടെ മകനും സംവിധായകനുമായ സെല്‍വരാഘവന്റെ സഹോദരനുമായ ധനുഷ് വളരെ ചെറുപ്പത്തില്‍ തന്നെ സിനിമയിലെത്തി. മികച്ച നടനുള്ള ധനുഷിന്റെ രണ്ടാം പുരസ്‌കാരമാണിത്. വെട്രിമാരന്റെ ആടുകളത്തിനായിരുന്നു ആദ്യ പുരസ്‌കാരം.

പഠനം പൂര്‍ത്തിയാക്കി ഗള്‍ഫിലെ പ്രവാസജീവിതത്തിന് ശേഷമാണ് വിജയ് സേതുപതി സിനിമയിലെത്തിയത്. എം കുമരന്‍ സണ്‍ ഓഫ് മഹാലക്ഷ്മി എന്ന ചിത്രത്തില്‍ ജൂനിയര്‍ ആര്‍ട്ടിസ്റ്റായായായിരുന്നു തുടക്കം. തേന്‍മേര്‍ക്കും പറവക്കാറ്റ് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് നായകനായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. വിഘ്‌നേഷ് ശിവന്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത നാനും റൗഡി താന്‍ ആയിരുന്നു വിജയ് സേതുപതിയുടെ ജീവിതത്തില്‍ വഴിത്തിരിവായ ചിത്രം.

Content Highlights: Dhanush, Vijay Sethupathi studied in same school, actor deepan reveals, after National Film Awards winning