അസുരന്‍ ഓഡിയോ ലോഞ്ചില്‍ ധനുഷ് നടത്തിയ പ്രസംഗം വിവാദമാകുന്നു. തമിഴിലെ ചില നിര്‍മാതാക്കള്‍ക്കെതിരെയായിരുന്നു ധനുഷിന്റെ ഒളിയമ്പുകള്‍. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വളരെ ചുരുക്കം നിര്‍മാതാക്കളില്‍നിന്നേ മുഴുവന്‍ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുകയൂള്ളുവെന്നും പലരും കബളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ധനുഷ് പറഞ്ഞു.

കാക്കമുട്ടൈ, വിസാരണൈ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ദേശീയ പുരസ്‌കാരത്തിനര്‍ഹനായ നിര്‍മാതാവാണ് ധനുഷ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകള്‍ വലിയ വിവാദങ്ങള്‍ക്കും ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കും വഴിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്.

ധനുഷിനെതിരേ പ്രശ്‌സത നിര്‍മാതാവ് അഴകപ്പന്‍ രംഗത്ത് വന്നു. തമിഴിലെ നിര്‍മാതാക്കളെയെല്ലാം പ്രതികൂട്ടിലാക്കുന്ന പരാമര്‍ശമാണ് ധനുഷിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സൂപ്പര്‍ താരങ്ങള്‍ കോടികളാണ് പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്നത്. രജനികാന്ത് 70-60 കോടി വരെ. അവരുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ പരാജയപ്പെട്ടാല്‍ നിര്‍മാതാക്കളുടെ കഥ അവിടെ തീരും. അത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് ധനുഷ് അതെക്കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല- അഴകപ്പന്‍ ചോദിക്കുന്നു. ധനുഷിനൊപ്പം മുഖാമുഖമിരുന്ന് സംവാദം നടത്താന്‍ താന്‍ തയ്യാറാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

സംഭവം വിവാദമായപ്പോള്‍ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ ധനുഷിനെ പിന്തുണച്ച് ആരാധകര്‍ രംഗത്തെത്തി. ഐ സ്റ്റാന്റ് വിത്ത് ധനുഷ് എന്ന ഹാഷ് ടാഗ് വലിയ തരംഗമാണ് സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

Content Highlights: Dhanush controversial speech at Audio Launch of Asuran Movie against Producers #IStandwithDhanush