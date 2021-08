നടി ജിയാ ഖാന്റെ ശവസംസ്‌കാര ചടങ്ങിന് ധരിച്ച വസ്ത്രങ്ങള്‍ ലേലത്തില്‍ വച്ചതിന് ബോളിവുഡ് നടി ദീപിക പദുക്കോണിന് രൂക്ഷ വിമര്‍ശനം. ദീപികയുടെ ലീവ്, ലോഫ്, ലൗ ഫൗണ്ടേഷന് വേണ്ടിയുള്ള പണം സമാഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ദീപിക തന്റെ വസ്ത്രങ്ങള്‍ ലേലത്തിന് വയ്ക്കുന്നത്.

ജിയയുടെ ശവസംസ്‌കാര ചടങ്ങിന് ധരിച്ച വസ്ത്രത്തിന് പുറമേ നടി പ്രിയങ്ക ചോപ്രയുടെ പിതാവിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം സംഘടിപ്പിച്ച പ്രാര്‍ഥനായോഗത്തില്‍ ധരിച്ച വസ്ത്രങ്ങള്‍ കൂടി ദീപിക ലേലത്തിന് വച്ചിരുന്നു. ഇതും വലിയ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ക്ക് ഇടയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

8000, 2700, 2100 നിരക്കിലാണ് വസ്ത്രങ്ങള്‍ വില്‍ക്കുന്നത്. ഇതോടൊപ്പം ദീപിക ധരിച്ച ചെരുപ്പും വില്‍ക്കുന്നുണ്ട്. ശവസംസ്‌കാര ചടങ്ങില്‍ ധരിച്ച വസ്ത്രങ്ങള്‍ വില്‍പ്പനയ്ക്ക് വച്ചതാണ് പലരെയും ചൊടിപ്പിക്കുന്നത്.

'ദീപിക ധരിച്ച വസ്ത്രങ്ങള്‍ തൊട്ടുനോക്കാന്‍ പോലും അവസരം ലഭിച്ചാല്‍ അത് ഭാഗ്യമാണെ'ന്ന് ട്വിറ്ററില്‍ ഒരാള്‍ കുറിച്ചു. ദീപികയുടെ പി.ആര്‍ ടീമാണ് ഈ അക്കൗണ്ടിന് പിന്നിലെന്ന് വിമര്‍ശകര്‍ ആരോപിക്കുന്നു. വസ്ത്രങ്ങളില്‍ പലതും പഴകിയതും പിന്നിയതുമാണെന്നാണ് മറ്റൊരാരോപണം. ആരാധകരോട് അല്‍പ്പമെങ്കിലും ആദരവുണ്ടെങ്കില്‍ ഇത്തരം വസ്ത്രങ്ങള്‍ ലേലത്തിന് വയ്ക്കില്ലെന്നും വിമര്‍ശകര്‍ പറയുന്നു.

I am so shocked.. my favourite Deepika Padukone has auctioned her non couture clothes from 2013.. I repeat 2013 that she wore to different funeral events. 😒😒 Low blow! pic.twitter.com/2vFPoVEeWV

ദീപിക വസ്ത്രങ്ങള്‍ വില്‍ക്കുന്നത് ജീവകാരുണ്യ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കാണെന്നും താല്‍പ്പര്യമുള്ളവര്‍ മാത്രം വാങ്ങിയാല്‍ മതിയെന്നും താരത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവര്‍ പറയുന്നു.

They'll do anything to swallow bucks!



We middle-class folks give away clothes every now and then. And then too, we're sensitive of what we pass on, what state the clothes are in, and how old/new they are. India survives on our taxes and our charities.