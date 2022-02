ദീപിക പദുക്കോണിനെ നായികയാക്കി ശകുന്‍ ബത്ര സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഗഹരായിയാം എന്ന ചിത്രം റിലീസിനൊരുങ്ങുകയാണ്. റൊമാന്റിക് ഡ്രാമ വിഭാഗത്തില്‍പ്പെടുന്ന ചിത്രത്തില്‍ സിദ്ധാന്ത് ചതുര്‍വേദി, അനന്യ പാണ്ഡെ, ധൈര്യ കര്‍വ, നസുറുദ്ദീന്‍ ഷാ, രജത് കപൂര്‍ എന്നിവരാണ് മറ്റു താരങ്ങള്‍

ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയ്‌ലര്‍ കുറച്ച് ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത്. ദീപികയും സിദ്ധാന്ത് ചതുര്‍വേദിയും തമ്മിലുള്ള ഇന്റിമേറ്റ് രംഗങ്ങളുടെ ചുവടുപിടിച്ച് കാര്യമായ ചര്‍ച്ചകളാണ് നടക്കുന്നത്. ദീപികയ്‌ക്കെതിരേ രൂക്ഷമായ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ഉന്നയിക്കുന്നവരും ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. വിവാഹിതയായ ദീപിക ഇത്തരം രംഗങ്ങളില്‍ അഭിനയിക്കുന്നുവെന്നതാണ് അവരെ ചൊടിപ്പിക്കുന്നത്.

സിനിമയുടെ പ്രചരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചടങ്ങില്‍ വിമര്‍ശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദീപിക നല്‍കിയ മറുപടിയാണ് ഇപ്പോള്‍ ചര്‍ച്ചയാകുന്നത്. സമൂഹമാധ്യമത്തില്‍ ഒരാള്‍ കുറിച്ച കമന്റിനോട് ദീപികയുടെ പ്രതികരണമെന്താണെന്നായിരുന്നു ചോദ്യം. ഇന്റിമേറ്റ് രംഗങ്ങളില്‍ അഭിനയിക്കുന്നതിന് ഭര്‍ത്താവ് രണ്‍വീര്‍ സിംഗിനോട് അനുവാദം ചോദിച്ചുവോ എന്നാണ് അയാള്‍ക്ക് അറിയേണ്ടിയിരുന്നത്. ഇതിന് ദീപിക നല്‍കിയ മറുപടിയിങ്ങനെ.

യക്ക്, (അറപ്പും വെറുപ്പം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പദം). കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ വിഡ്ഢിത്തമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങള്‍ മറുപടി അര്‍ഹിക്കുന്നില്ല- ദീപിക പറഞ്ഞു.

ഭര്‍ത്താവിന്റെ ജോലിത്തിരക്കുകള്‍ കാരണം ജീവിതത്തില്‍ ഏകാന്തത അനുഭവിക്കുന്ന അലീഷ ഖന്ന എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് ചിത്രത്തില്‍ ദീപിക അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. സഹോദരിയുടെ ഭാവിവരനില്‍ അവള്‍ പ്രണയം കണ്ടെത്തുന്നതിനെ തുടര്‍ന്നുണ്ടാകുന്ന സംഭവവികാസങ്ങളിലൂടെയാണ് ചിത്രം കഥപറയുന്നത്. ശകുന്‍ ബത്ര, സുമിത് റോയ്, അയേഷ ഡെവിത്രേ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ ഒരുക്കുന്നത്.

ധര്‍മ പ്രൊഡക്ഷന്‍, വിയാകോം 18 സ്റ്റുഡിയോസ്, ജോസുക ഫിലിംസ് എന്നിവയുടെ ബാനറിലാണ് ചിത്രം നിര്‍മിക്കുന്നത്. ഫെബ്രുവരി 11 ന് ആമസോണ്‍ പ്രൈം വീഡിയോയിലൂടെ ചിത്രം പുറത്തിറക്കും.

