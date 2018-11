ബോളിവുഡ് താരങ്ങളായ ദീപിക പദുക്കോണും രണ്‍വീര്‍ സിഗും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു. വിവാഹ ചടങ്ങിന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍ കാണാന്‍ ആവേശത്തോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആരാധകര്‍.

ഇറ്റലിയിലെ ലേക്ക് കോമോയില്‍ വച്ച് ദീപികയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ആചാരങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച് കൊങ്ങിണി രീതിയിലായിരുന്നു ചടങ്ങുകള്‍. ബുധനാഴ്ച രണ്‍വീറിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ആചാര പ്രകാരം സിന്ധി രീതിയിലുളള വിവാഹച്ചടങ്ങുകള്‍ നടക്കും.

കനത്ത കാവലിലാണ് കല്യാണം ചടങ്ങുകള്‍ നടക്കുന്നത്. കൈത്തണ്ടയില്‍ പ്രത്യേകം ബാന്‍ഡ് കെട്ടിയ അതിഥികള്‍ക്ക് മാത്രമായിരുന്നു വിവാഹവേദിയില്‍ പ്രവേശനം. ഫോണില്‍ ലഭിച്ച ക്യൂ ആര്‍ കോഡ് സ്‌കാന്‍ ചെയ്ത് മാത്രമാണ് അതിഥികളെ അകത്തേയ്ക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചത്.

വിവാഹവേദിയിലേക്ക് മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് പ്രവേശനമില്ലാത്തതിനാല്‍ ദൂരെ നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് ഇപ്പോള്‍ പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിഥികള്‍ ബോട്ടുകളിലായി ലേക്ക് കോമോയിലെ വിവാഹ വേദിയില്‍ വന്ന് ഇറങ്ങുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് പകര്‍ത്തിയിരിക്കുന്നത്.

#WATCH: Visuals from Villa del Balbianello at Lake Como, the wedding venue of Deepika Padukone & Ranveer Singh, in Italy's Lombardy pic.twitter.com/47Jk1MmU2j