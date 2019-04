ആസിഡ് ആക്രമണത്തിനിരയായവരുടെ കഥകള്‍ വെള്ളിത്തിരയിലെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ഒരേസമയം ബോളിവുഡിലും മലയാളത്തിലും നടക്കുന്നത്. മലയാളത്തില്‍ പാര്‍വതി നായികയാവുന്ന പല്ലവി എന്ന പൈലറ്റിന്റെ കഥ പറയുന്ന ഉയരെ റിലീസിനൊരുങ്ങുമ്പോള്‍ ബോളിവുഡില്‍ ഛപാക്ക് മെല്ലെ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കയാണ്.

വിവാഹാഭ്യര്‍ഥന നിരസിച്ചതിനെത്തുടര്‍ന്ന് പതിനഞ്ചു വയസ്സില്‍ ആസിഡ് ആക്രമണത്തിനിരയായ ലക്ഷ്മി അഗര്‍വാള്‍ എന്ന പെണ്‍കുട്ടിയുടെ ജീവിതം വെള്ളിത്തിരയിലെത്തിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ഛപാക്ക്. ബോളിവുഡില്‍ ഒരുങ്ങുന്ന ഈ ചിത്രത്തില്‍ ദീപിക പദുകോണാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രമായെത്തുന്നത്. മേഘ്‌ന ഗുല്‍സാര്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിലെ ദീപികയുടെ ഫസ്റ്റ്‌ലുക്ക് നേരത്തെ പുറത്തു വന്നിരുന്നു. ലക്ഷ്മിയുമായി വളരെയേറെ രൂപസാദൃശ്യമുണ്ട് ദീപികയ്ക്ക്‌ എന്നാണ് നടിയുടെ ലുക്ക് കണ്ട് ആരാധകര്‍ പറഞ്ഞത്. ഏറ്റവും പുതിയതായി ചിത്രത്തിന്റെ ഒരു മേക്കിംഗ് വീഡിയോയാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ തരംഗമാകുന്നത്.

മാലതി എന്നാണ് ദീപികയുടെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേര്. വിക്രം മാസ്സിയാണ് ദീപികയുടെ നായകനാവുന്നത്. ഫോക്സ് സ്റ്റാര്‍ സ്റ്റുഡിയോസുമായി ചേര്‍ന്ന് ലീന യാദവ് ആണ് ഛപാക്ക് നിര്‍മ്മിക്കുന്നത്. ദീപികയുടെ കെ എ എന്റര്‍ടെയിന്‍മെന്റും നിര്‍മ്മാണത്തില്‍ പങ്കാളിയാണ്. മാര്‍ച്ച് 25ന് ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ച ഛപാക്ക് 2020 ജനുവരി 10ന് റിലീസിനെത്തും.

