ആസിഡ് ആക്രമണത്തിനിരയായ ലക്ഷ്മി അഗര്‍വാള്‍ എന്ന പെണ്‍കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കി മേഖ്ന ഗുല്‍സാര്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് ഛപാക്ക്. ദീപിക പദുകോണ്‍ ആണ് ആസിഡ് ആക്രമണത്തിനിരയായ പെണ്‍കുട്ടിയായെത്തുന്നത്. ചിത്രത്തിലെ തന്റെ ആദ്യ ലുക്ക് ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുകയാണ് ദീപിക. ദീപികയുടെ കരിയറിലെ തന്നെ മികച്ച കഥാപാത്രങ്ങളിലൊന്നായിരിക്കുമിതെന്നാണ് ചിത്രം നല്‍കുന്ന സൂചന.

മാലതി...എനിക്കൊപ്പം എന്നെന്നും ചേര്‍ന്നു നില്‍ക്കുന്ന കഥാപാത്രമെന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് ദീപിക ചിത്രം പങ്കു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ചിത്രീകരണം തിങ്കളാഴ്ച്ച ആരംഭിക്കുകയാണ്. 2020 ജനുവരി 10ന് ചിത്രം പുറത്തെത്തുമെന്നും ദീപിക പറയുന്നു.

മാലതി എന്നാണ് ദീപികയുടെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേര്. താരത്തിന് ആശംസകളും പ്രശംസകളുമായി നിരവധി ആരാധകരാണ് പോസ്റ്റിനു താഴെയെത്തിയിരിക്കുന്നത്. വിക്രം മാസ്സിയാണ് ദീപികയുടെ നായകനാവുന്നത്. ഫോക്‌സ് സ്റ്റാര്‍ സ്റ്റുഡിയോസുമായി ചേര്‍ന്ന് ലീന യാദവ് ആണ് ഛപാക്ക് നിര്‍മ്മിക്കുന്നത്.

മേഘ്‌ന ഗുല്‍സാറിന്റെ 'റാസി' വന്‍ വിജയമായിരുന്നു. ഏറെ നിരൂപകപ്രശംസ നേടിയെടുത്ത ചിത്രത്തില്‍ ആലിയ ഭട്ടും വിക്കി കൗശലുമായിരുന്നു കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളായെത്തിയത്.

Content Highlights : Deepika Padukone as acid attack survivor in new hindi film Chapaak first look out, Malti character, Chapaak film