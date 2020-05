യുവസംവിധായകന്‍ എ.വി. അരുണ്‍ പ്രശാന്ത് കോയമ്പത്തൂര്‍ മേട്ടുപാളയത്ത് വെച്ചുണ്ടായ ബൈക്കപകടത്തില്‍ അന്തരിച്ചു. അണ്ണൂര്‍ സ്വദേശിയായ അരുണിന്റെ ബൈക്ക് എതിരെ വന്ന ലോറിയുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. തമിഴിലെ സൂപ്പര്‍ഹിറ്റ് സംവിധായകന്‍ ശങ്കറിന്റെ സംവിധാന സഹായിയായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അരുണ്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത 4ജി എന്ന സിനിമ ഇനിയും തിയ്യറ്ററില്‍ ഇറങ്ങാനിരിക്കുകയാണ്. നടന്‍ ജി.വി. പ്രകാശ് കുമാര്‍ നായകനായ സിനിമ അരുണിന്റെ ആദ്യ സംവിധാന സംരംഭം കൂടിയാണ്.

2016-ല്‍ ചിത്രീകരണം തുടങ്ങിയ സിനിമയാണ് അരുണ്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത 4ജി. പല സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാല്‍ റിലീസ് നീണ്ടു പോകുകയായിരുന്നു. ആദ്യ സിനിമ റിലീസിനൊരുങ്ങുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് അരുണിന്റെ അപ്രതീക്ഷിതമായ വേര്‍പാട്. വേല്‍രാജ് ഛായാഗ്രഹണം നിര്‍വഹിച്ചിരിക്കുന്ന സിനിമയില്‍ ഗായത്രി സുരേഷും സതീഷും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങള്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

Heartbroken by the sudden demise of the young director and my ex-assistant, Arun. You were always sweet, positive and hardworking. My prayers are forever with you and my deepest condolences to your family and friends.🙏 pic.twitter.com/ZA6kvfcYLj