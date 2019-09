രജനികാന്തിനെ കേന്ദ്രകഥാപാത്രമാക്കി എ.ആര്‍ മുരുഗദോസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ദര്‍ബാറിന്റെ സെക്കന്‍ഡ് ലുക്ക് പോസ്റ്റര്‍ പുറത്ത്.

മസില്‍ പെരുപ്പിച്ച് ഇരുമ്പു കമ്പിയില്‍ കൈപിടിച്ചു നില്‍ക്കുന്ന താരത്തിന്റെ കലിപ്പ് ലുക്ക് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ തരംഗമായി കഴിഞ്ഞു.

'ചെറുപ്പക്കാരന്‍, മിടുക്കന്‍, തന്ത്രശാലി, ശാഠ്യക്കാരന്‍...തലൈവറിന്റെ ഇതുവരെ കാണാത്ത അവതാരം-'ദര്‍ബാറിന്റെ പുതിയ ചിത്രം പുറത്തുവിട്ട് സംവിധായകന്‍ മുരുഗദോസ് കുറിച്ചു. നയന്‍താര നായികയായെത്തുന്ന ചിത്രത്തില്‍ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വേഷത്തിലാണ് രജനി എത്തുന്നത്.

27 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം പോലീസ് കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. 1992 ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ പാണ്ഡ്യന്‍ എന്ന സിനിമയിലാണ് രജനി അവസാനമായി പോലീസ് വേഷമണിഞ്ഞത്. എസ്.പി മുത്തുകുമരന്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രത്തില്‍ പാണ്ഡ്യന്‍ ഐ.പി.എസ് എന്നായിരുന്നു രജനിയുടെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേര്.

രജനിയും മുരുഗദോസും ആദ്യമായി ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ദര്‍ബാര്‍. എസ്.ജെ സൂര്യ വില്ലന്‍ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

ലൈക്ക പ്രൊഡക്ഷന്‍സാണ് നിര്‍മാണം. സംഗീതം- അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദര്‍, ഛായാഗ്രാഹണം- സന്തോഷ് ശിവന്‍.

