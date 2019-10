കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ടൗണ്‍ ഹാളില്‍ നടന്ന നൃത്തോത്സവവേദി. വേദിയില്‍ നടി ലക്ഷ്മി ഗോപാലസ്വാമി നൃത്തം വയ്ക്കുന്നു. ലക്ഷ്മിയുടെ മനോഹരമായ ചുവടുകളില്‍ ലയിച്ച് ആയിരക്കണക്കിനാളുകള്‍ നിറഞ്ഞ സദസ്സും. അതിനിടെ രസം കൊല്ലിയായി ഒരു സംഭവം അരങ്ങേറി. വേദിയിലിട്ടിരിക്കുന്ന മരപ്പലകയില്‍ നിന്ന് ലക്ഷ്മിയുടെ കാലില്‍ ഒരു ഇരുമ്പാണി തുളച്ചു കയറി. സദസ്സിനോട് ക്ഷമ ചോദിച്ച് നൃത്തം താല്‍ക്കാലികമായി നിര്‍ത്തിവച്ച ലക്ഷ്മി ആണിക്കായി തിരഞ്ഞു. സംഘാടനകര്‍ വന്ന് ആണി നീക്കം ചെയ്യുന്നത് വരെ അവര്‍ കാത്തു നിന്നു. മുറിവ് വകവയ്ക്കാതെ ലക്ഷ്മി വീണ്ടും ചുവടുവച്ചു.

ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത് മാതൃഭൂമി ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍ അജിത്ത് പനച്ചിക്കലാണ്. ലക്ഷ്മിയുടെ നൃത്തത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പകര്‍ത്താനെത്തിയതായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

അജിത്ത് പനച്ചിക്കലിന്റെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് വായിക്കാം

വേദനയിലും ചുവട് പിഴക്കാതെ.......

കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ടൗണ്‍ ഹാളില്‍ നടന്ന നൃത്തോത്സവവേദി. ചലച്ചിത്രതാരം ലക്ഷ്മി ഗോപാലസ്വാമി നൃത്തം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനിടെ വേദിയില്‍ നിന്നും കാലില്‍ ചെറിയ ഇരുമ്പാണി തറച്ച് കയറി മുറിവേറ്റപ്പോള്‍ സദസിനോട് ക്ഷമ ചോദിച്ച ശേഷം ആണി പരതുന്നു. ഏറെ നേരത്തെ പരിശോധനക്ക് ശേഷം കണ്ടെത്തിയ ആണി സംഘാടകര്‍ പ്ലെയര്‍ ഉപയോഗിച്ച് നീക്കം ചെയ്യുന്നു. മുറിവ് വകവെയ്ക്കാതെ വലത് കാലിലെ തള്ളവിരലില്‍ ബാന്‍ഡേജ് ഒട്ടിച്ച ശേഷം വീണ്ടും നൃത്തം

