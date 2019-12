കൊയിലാണ്ടി: അരനൂറ്റാണ്ടുകാലത്തോളം തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമകളിൽ നൃത്തസംവിധായകനായി തിളങ്ങിയ നാട്യകലാരത്‌നം ചെന്നൈ ശ്രീധരൻ മാസ്റ്റർ(86) അന്തരിച്ചു. കൊയിലാണ്ടി അരങ്ങാടത്ത് സത്യാ നിവാസിൽ ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു അന്ത്യം.

ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ പ്രഗല്ഭ സിനിമാ സംവിധായകരായ ശങ്കർ, ശശികുമാർ, ഹരിഹരൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ സിനിമകൾക്ക് നൃത്തസംവിധാനമൊരുക്കിയത് ഇദ്ദേഹമായിരുന്നു. മലയാളം, തമിഴ്, കന്നട, തെലുങ്ക് തുടങ്ങിയ ആദ്യകാല സിനിമാ നായികാനായകന്മാരിൽ പലരെയും നൃത്തച്ചുവടുകൾ പഠിപ്പിച്ചത് ശ്രീധരൻ മാസ്റ്ററായിരുന്നു. പ്രേംനസീർ, കമൽഹാസൻ, മമ്മൂട്ടി, മോഹൻലാൽ, ജയറാം, വിജയകാന്ത്, ഹേമമാലിനി, ശ്രീദേവി, ഉണ്ണിമേരി, മേനക, ഗൗതമി തുടങ്ങിയ താരങ്ങളുടെ നൃത്തരംഗങ്ങൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തി. പുത്രകാമേഷ്ടി എന്ന സിനിമയിലൂടെയായിരുന്നു നൃത്തസംവിധായകനായി മാറിയത്.

തമിഴ് നൃത്തസംവിധായകനായ ദണ്ഡായുധപാണി പിള്ളയുടെ ശിഷ്യനായി ഭരതനാട്യം അഭ്യസിച്ചു. നഖക്ഷതങ്ങൾ, വൈശാലി, വടക്കൻ വീരഗാഥ, പരിണയം, വെങ്കലം, പഴശ്ശിരാജ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ സിനിമകളിൽ നൃത്തസംവിധാനം നിർവഹിച്ചു. ഒരു തലൈ രാഗം എന്ന സൂപ്പർ ഹിറ്റ് സിനിമയുടെ നൃത്തസംവിധായകനാണ്. ശ്രീദേവി അഭിനയിച്ച നാലുമണിപ്പൂക്കൾ എന്ന സിനിമയുടെ നൃത്ത സംവിധാനം നിർവഹിച്ചത് ഇദ്ദേഹമായിരുന്നു. അവസാനമായി നൃത്തസംവിധാനം നിർവഹിച്ചത് പഴശ്ശിരാജയ്ക്കുവേണ്ടിയാണ്.

അരങ്ങാടത്ത് മലരി കലാമന്ദിരത്തിൽ കുട്ടികളെ നൃത്തം പഠിപ്പിച്ചുവരുകയായിരുന്നു. 1934 ജനുവരി എട്ടിന് തൃശ്ശൂർ പേരാമംഗലത്തായിരുന്നു ജനനം. പിതാവ്: വേലായുധൻ. അമ്മ: നാണി. ഭാര്യ: സതീദേവി. മക്കൾ: ഗോപിനാഥ് (കോറിയോഗ്രാഫർ), സുഭാഷിണി (ആർട്ടിസ്റ്റ്). മരുമക്കൾ: ആനന്ദൻ (ബിസിനസ്), ലിജന. സഹോദരി ജാനകി (തൃശ്ശൂർ). സിനിമാനിർമാതാവും മാതൃഭൂമി ഡയറക്ടറുമായ പി.വി. ഗംഗാധരൻ, സംവിധായകൻ ഹരിഹരൻ തുടങ്ങിയവർ വീട്ടിലെത്തി അന്തിമോപചാരമർപ്പിച്ചു.

സിനിമയിലെ ആത്മമിത്രം -പി.വി. ഗംഗാധരൻ

സിനിമാരംഗത്ത് തന്റെ ആത്മമിത്രമായിരുന്നു നൃത്തസംവിധായകൻ ചെന്നൈ ശ്രീധരൻ മാസ്റ്ററെന്ന് ചലച്ചിത്ര നിർമാതാവും മാതൃഭൂമി ഡയറക്ടറുമായ പി.വി. ഗംഗാധരൻ പറഞ്ഞു.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ച നിമിഷങ്ങൾ എന്നും ഓർത്തുപോകും. മലയാളസിനിമയ്ക്ക് തീരാ നഷ്ടമാണ് ശ്രീധരൻമാസ്റ്ററുടെ വിയോഗം. ശ്രീദേവി, ഹേമമാലിനി തുടങ്ങി ഒട്ടുമിക്ക നടിമാരെയും നൃത്തച്ചുവടുകൾ അഭ്യസിപ്പിച്ചത് മാഷാണ്. ശ്രീധരൻ മാസ്റ്ററുടെ നർമങ്ങൾ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. ലാളിത്യത്തോടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം -പി.വി. ഗംഗാധരൻ പറഞ്ഞു.

