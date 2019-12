ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ പങ്കുവച്ച ഒരു കുറിപ്പിന്റെ പേരില്‍ തനിക്കെതിരേ നടക്കുന്ന സൈബര്‍ ആക്രമണങ്ങളില്‍ പ്രതികരണവുമായി നടന്‍ ടിനി ടോം .

പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ടിനി ടോം ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ ഒരു കുറിപ്പ് പങ്കുവച്ചിരുന്നു. പണ്ടൊരു രാജ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ കുറേ ആളുകള്‍ ആക്രമിച്ച് കൊന്ന കഥയായിരുന്നു കുറിപ്പില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇതിന് പിറകെയാണ് താരത്തിനെതിരെയുള്ള സൈബര്‍ ആക്രമണം ശക്തമായത്. ഇതോടെ പോസ്റ്റ് പിന്‍വലിച്ച ടിനി ടോം ലൈവിലെത്തിയാണ് തന്റെ പ്രതികരണമറിയിച്ചത്.

തനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയതാണെന്നും പ്രസ്ഥാനത്തിനോ പ്രധാനമന്ത്രിക്കോ എതിരേ താനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും ടിനി ടോം ലൈവില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ടിനി ടോമിന്റെ വാക്കുകള്‍

ഞാന്‍ ഇട്ട പോസ്റ്റ് ഈ രീതിയില്‍ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുമെന്ന് കരുതിയില്ല. ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ പേജില്‍ കണ്ട കാര്യം പങ്കുവച്ചതാണ്. ഞാന്‍ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യം പഠിച്ചു വരുന്നതേയുള്ളൂ. പൗരത്വ ബില്ലിനെ കുറിച്ചെല്ലാം പഠിച്ചു വരുന്നതേയുള്ളൂ. ഏതോ രാജ്യത്തെ കഥയാണ് അത്, അവിടുത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ ആളുകള്‍ ഒക്കെ കൂടി തിന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം

പക്ഷെ അത് എല്ലാവരും വളച്ചൊടിച്ചു. എന്നെ പോലെ ഇങ്ങനെ സാധാരണ രീതിയില്‍ ജീവിക്കുന്ന, ഒരു രാഷ്ട്രീയ ചായ്‌വുമില്ലാത്ത ആളെ ഇങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കരുത്. ഞാന്‍ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു ഞാന്‍ ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്ന് എനിക്ക് മനസിലായി. തെറ്റാണെന്നു വച്ചാല്‍ അത് വേറെ രീതിയില്‍ വ്യാഖ്യാനിച്ചത് കൊണ്ടാണ് തെറ്റായി പോയത്. ഞാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതൊന്നുമല്ല. ഇന്ത്യയില്‍ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി അടി ഉണ്ടാക്കരുത്. കൃത്യമായി മനസിലാക്കിയിട്ട് വേണം പ്രതികരിക്കാന്‍ എന്നാണ്.

ഒരാളുടെയും മനസ് വേദനിപ്പിക്കാന്‍ എനിക്ക് അറിയില്ല. എനിക്ക് ചിരിക്കാനും ചിരിപ്പിക്കാനും മാത്രമേ അറിയൂ. ഒരിക്കലും പ്രസ്ഥാനത്തിനോ പ്രധാനമന്ത്രിക്കോ എതിരേ ഞാന്‍ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് തെറ്റിദ്ധരിച്ചതാണ്. ടിനി ടോം പറയുന്നു

Content Highlights : Cyber Attack Against Tini Tom on his statement on CAA