സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിക്കെതിരെ (കെ–റെയിൽ) കവിത എഴുതിയ ഗാനരചയിതാവ് റഫീഖ് അഹമ്മദിനെതിരെ സൈബർ ആക്രമണം.

'എങ്ങോട്ടു പോകുന്നു ഹേ ഇത്ര വേഗത്തിലിത്ര തിടുക്കത്തിൽ' എന്നു തുടങ്ങുന്ന കവിത ഇക്കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച്ചയാണ് അദ്ദേഹം കവിത സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവച്ചത്. ഇടത് വിരോധം കൊണ്ട് മാത്രം മുളയ്ക്കുന്ന കവിതകളാണിതെന്നും റഫീഖ് അഹമ്മദ് വികസന വിരുദ്ധനാണെന്നുമാണ് വിമർശനം.

വിമർശനങ്ങൾ ശക്തമായതിന് പിന്നാലെ സൈബർ ആക്രമണങ്ങളെ പുച്ഛിച്ച് 'തെറിയാൽ തടുക്കുവാൻ കഴിയില്ല' എന്നു തുടങ്ങുന്ന മറ്റൊരു നാലുവരി കവിത അദ്ദേഹം സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Content Highlights : Cyber attack against Rafeeq Ahammed for writing poem against silver line