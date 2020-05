ശരീരത്തില്‍ കൊറോണ വൈറസിന്റെ ആന്റിബോഡീസ് ഉണ്ടെന്ന് ഫലത്തില്‍ കണ്ടെത്തിയതായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോപ് ഗായിക മഡോണ സമൂഹ മാധ്യമത്തിലൂടെ അറിയിച്ചിരുന്നു. വൈറസ് ശരീരത്തിലുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും തനിക്ക് അസുഖമില്ലെന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ മഡോണ പറയുന്നത്.

ഇന്‍സ്റ്റ​ഗ്രാമിൽ നീണ്ട കുറിപ്പ് പങ്കുവെച്ചിരിക്കുകയാണ് മഡോണ. ആഴ്ചകള്‍ക്ക് മുന്‍പ് പാരീസില്‍ വെച്ച് നടന്ന പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് തനിക്കും കൂടെയുണ്ടായിരുന്നവര്‍ക്കും പനിയുണ്ടായിരുന്നതായി ഗായിക പറയുന്നു. മാഡം എക്‌സ് ടൂര്‍ എന്ന പരിപാടിയുടെ അവസാനത്തെ ഷോയായിരുന്നു പാരീസില്‍ വെച്ച് നടന്നത്. പിന്നീടുള്ളതെല്ലാം കൊറോണയെത്തുടര്‍ന്ന് മാറ്റിവെച്ചു.

കോവിഡ്-19 ന്റെ മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനായുള്ള പഠനത്തിന് വേണ്ടി സാമ്പത്തിക സഹായം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനോടപ്പമാണ് ഈ കാര്യങ്ങള്‍ മഡോണ കുറിപ്പില്‍ പറയുന്നത്. 'ഇങ്ങനെയൊരു പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമാകാന്‍ സാധിച്ചതില്‍ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ വൈറസിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് പകരം സംഭ്രമജനകമായ വാര്‍ത്തകള്‍ സൃഷ്ടിക്കാന്‍ നടക്കുന്നവരോട് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ- ഞാന്‍ അസുഖബാധിതയല്ല. ആന്റി ബോഡീസിന്റെ പരിശോധനാഫലം പോസിറ്റീവായതിനര്‍ഥം എന്റെ ശരീരത്തില്‍ വൈറസുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ്. അത് ശരിയാണ്. കാരണം പാരീസിലെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ എനിക്ക് പനിയുണ്ടായിരുന്നു. കൂടെയുണ്ടായിരുന്നവര്‍ക്കും അങ്ങനെതന്നെ. പക്ഷേ ഞങ്ങള്‍ അന്ന് കരുതിയത് ഫ്‌ളൂ ബാധിച്ചുവെന്നാണ്-' എന്നാണ് മഡോണ കുറിപ്പില്‍ പറയുന്നത്.

എന്നാല്‍ ശരീരത്തില്‍ കൊറോണ വൈറസിനെതിരെയുള്ള ആന്റി ബോഡീസിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം കണ്ടെത്തിയതുകൊണ്ട് കൊറോണ അസുഖം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ലെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അസുഖമുള്ളവരുമായി മഡോണ സമ്പര്‍ക്കം പുലര്‍ത്തിയാതാവാം കാരണമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

