കൊച്ചി: കൊറോണഭീതിയില്‍ രാജ്യം മുഴുവന്‍ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടപ്പോള്‍ ഭക്ഷണം ലഭിക്കാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്ക് സഹായ ഹസ്തവുമായി ഫെഫ്ക.

ഭക്ഷണം ലഭിക്കാതെ തെരുവില്‍ കഴിയുന്നവര്‍ക്കും അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍ക്കും ഉച്ചഭക്ഷണം നൽകിയാണ് ഫെഫ്ക സഹായിച്ചത്. എറണാകുളം ജില്ലാ ഭരണകൂടവുമായി ചേര്‍ന്നാണ് ഭക്ഷണപ്പൊതികള്‍ വിതരണം ചെയ്തത്.

