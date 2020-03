കൊറോണ ഭീതി രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെയും ജന ജീവിതത്തെയും ​ഗുരുതരമായി ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് സിനിമാ വ്യവസായത്തെയും. 21 ദിവസത്തെ ലോക്ക് ഡൗണിൽ ബോളിവുഡ് സിനിമയ്ക്ക് മാത്രം നഷ്ടമാകുന്നത് 500 കോടിയാണെന്ന് പ്രശസ്ത ട്രേഡ് അനലിസ്റ്റ് ​ഗിരീഷ് ജോഹർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിൽ പുറത്തിറങ്ങേണ്ട ചിത്രങ്ങളുടെ റിലീസ് അനിശ്ചിതമായി നീട്ടി വച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഷൂട്ടിങ് മുടങ്ങിയ വകയിലും നിർമാതാക്കൾക്ക് ഒരുപാട് നഷ്ടമങ്ങൾ സംഭവിക്കും. മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ, മെയ് മാസങ്ങൾ പൊതുവെ രാജ്യത്തെ സ്കൂൾ- കോളേജ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് അവധിക്കാലമാണ്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഒരുപാട് ബി​ഗ് ബജറ്റ് സിനിമകൾ ഈ മാസങ്ങളിൽ റിലീസ് ചെയ്യാറുണ്ട്.

കൊറോണയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തിയ്യേറ്ററുകൾ വളരെ നേരത്തേ തന്നെ പൂട്ടിയതിനാൽ നിലവിൽ റിലീസ് ചെയ്ത ചിത്രങ്ങളും മുതൽ മുടക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കാനാകാതെ പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുകയാണ്.

Content Highlights: Corona lock down, Bollywood to suffer around 500 Cr loss, Girish Johar trade analyst